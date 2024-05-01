https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-مصري-رفيع-المستوى-استمرار-جهود-التوصل-إلى-اتفاق-للهدنة-في-غزة-وسط-أجواء-إيجابية-1088421591.html

مصر تؤكد استمرار جهود التوصل إلى هدنة في غزة وسط أجواء إيجابية

مصر تؤكد استمرار جهود التوصل إلى هدنة في غزة وسط أجواء إيجابية

سبوتنيك عربي

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، عن "استمرار جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة". 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T07:09+0000

2024-05-01T07:09+0000

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر المصري قوله إن "مشاورات مصرية مع كافة الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "استمرار الجهود يأتي وسط أجواء إيجابية".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد أفادت في وقت سابق، بأن قرارا بشأن صفقة للإفراج عن الأسرى أو عملية عسكرية في رفح، سيتخذ في غضون الـ48 إلى 72 الساعة المقبلة، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا تغيير في أهداف الحرب"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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