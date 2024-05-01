https://sputnikarabic.ae/20240501/يونيسف-75-من-الأطفال-في-لبنان-معرضون-لخطر-الفقر-1088439747.html

"يونيسف": 75% من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر

"يونيسف": 75% من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر

سبوتنيك عربي

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن "75% من الأطفال في لبنان، معرضون لخطر الفقر في ظل أزمات متعددة متداخلة تدفع الأسر نحو حافة الهاوية". 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T16:25+0000

2024-05-01T16:25+0000

2024-05-01T16:34+0000

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ونشرت منظمة الـ"يونيسف"، عبر موقعها الإلكتروني المخصص للبنان، أن "نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، اضطروا إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، في ظل توتر الأوضاع على الحدود مع إسرائيل".وبحسب وزارة الصحة اللبنانيّة، فإن "ثمانية أطفال من بين 344 شخصا لقوا مصرعهم، و75 طفلا من بين 1359 شخصا تعرّضوا للإصابة"، منذ اندلاع الأعمال الحربية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفيما يتعلق بالبنية التحتيّة والمرافق المدنيّة، أشارت المنظمة إلى "تأثر الخدمات الأساسيّة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر، بما في ذلك تعرّض تسع محطات مياه تخدم 100 ألف شخص على الأقل إلى أضرار جسيمة".ولفتت المنظمة إلى "إغلاق أكثر من 70 مدرسة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تعليم نحو 20 ألف طفل، كما اضطّر ما لا يقل عن 23 مرفقا للرعاية الصحيّة إلى التوقف عن تقديم الخدمات لأكثر من أربعة آلاف شخص".وفي وقت سابق، انتقد زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الأربعاء، "حزب الله لقتاله ضد إسرائيل"، قائلا إن "القتال أضر بلبنان دون أن يؤثر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".وقال جعجع، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، إنه "يجب على حزب الله الانسحاب من المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، وأنه يتعين على الجيش اللبناني الانتشار في جميع النقاط التي يتخذ فيها مسلحو الحركة المدعومة من إيران مواقعهم".وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان".ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات الجوية والصاروخية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

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