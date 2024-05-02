https://sputnikarabic.ae/20240502/وزارة-الدفاع-التركية-تطالب-إسرائيل-بتنفيذ-القرار-الأممي-بوقف-إطلاق-النار-الفوري-في-غزة-1088456968.html
وزارة الدفاع التركية تطالب إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي بوقف إطلاق النار الفوري في غزة
وزارة الدفاع التركية تطالب إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي بوقف إطلاق النار الفوري في غزة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على "ضرورة التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية التي طلبتها محكمة العدل بشأن قطاع غزة". 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T12:00+0000
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وطالبت الوزارة، في لقائها الصحفي الأسبوعي، "إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي الأخير بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، مشددةً على حاجة القطاع إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة".جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قال فيها إن "كل من ينتقد إسرائيل يتم اتهامه بمعاداة السامية"، مضيفًا: "لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد".وتابع: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجًا إليها، دعمًا لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.
https://sputnikarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-التركي-انتقال-قيادات-حماس-إلى-تركيا-غير-وارد-حاليا-1088440197.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
وزارة الدفاع التركية تطالب إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي بوقف إطلاق النار الفوري في غزة
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على "ضرورة التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية التي طلبتها محكمة العدل بشأن قطاع غزة".
وطالبت الوزارة، في لقائها الصحفي الأسبوعي، "إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي الأخير بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، مشددةً على حاجة القطاع إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة".
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قال فيها إن "كل من ينتقد إسرائيل يتم اتهامه بمعاداة السامية"، مضيفًا: "لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد
".
وتابع: "قطعنا علاقاتنا التجارية
مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجًا إليها، دعمًا لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".
وتواصل إسرائيل
حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.