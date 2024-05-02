https://sputnikarabic.ae/20240502/التجارة-التركية-تبدأ-المرحلة-الثانية-من-إجراءاتها-ضد-إسرائيل-1088483111.html

"التجارة التركية" تبدأ المرحلة الثانية من إجراءاتها ضد إسرائيل

"التجارة التركية" تبدأ المرحلة الثانية من إجراءاتها ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

قالت وزارة التجارة التركية إن الإجراءات التي تتخذها ضد إسرائيل ستستمر حتى يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

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وأعلنت الوزارة أنها بدأت المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، التي تشمل إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس. وأكدت الوزارة أن إجراءاتها ضد إسرائيل تشمع جميع المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم.وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفا: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجا إليها، دعما لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتهك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بالعمل فورا لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240426/أردوغان-يعلن-قطع-العلاقات-التجارية-مع-إسرائيل-1088304919.html

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