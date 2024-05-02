https://sputnikarabic.ae/20240502/القوات-الروسية-تضرب-منشآت-عسكرية-في-ميناء-أتشاكوف-الأوكراني-1088447309.html
القوات الروسية تضرب منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني
القوات الروسية تضرب منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية واقعة بالقرب من ميناء مدينة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T07:06+0000
2024-05-02T07:06+0000
2024-05-02T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إنه تم ضرب أهداف عسكرية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف.وقال ليبيديف إن ضربة روسية أخرى أصابت منطقة قريبة من الساحل حيث يوجد مبنى يقيم فيه أفراد الجيش الأوكراني الكثير من الاجتماعات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالу، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/خبير-عسكري-يقر-بتفوق-الصواريخ-الروسية-على-نظيرتها-الأمريكية-1088447007.html
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روسيا
القوات الروسية تضرب منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني
07:06 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 07:08 GMT 02.05.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية واقعة بالقرب من ميناء مدينة أوتشاكوف.
وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إنه تم ضرب أهداف عسكرية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف.
وأشار ليبيديف إلى أن المصادر الخاصة نقلت معلومات مؤكدة أن الأهداف التي تم ضربها كانت تنشط فيها سفن وقوارب عسكرية أوكرانية.
وقال ليبيديف إن ضربة روسية أخرى أصابت منطقة قريبة من الساحل حيث يوجد مبنى يقيم فيه أفراد الجيش الأوكراني الكثير من الاجتماعات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالу، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.