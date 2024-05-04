https://sputnikarabic.ae/20240504/الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-عدد-من-الجنود-الأوكرانيين-1088528613.html
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن 14 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T12:37+0000
2024-05-04T12:37+0000
2024-05-04T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في غضون أسبوع، استسلم 14 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي".واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من 14 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت 66 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وأومانسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وأوشيريتينو ونيتيلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن 14 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في غضون أسبوع، استسلم 14 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي".
نتيجة للإجراءات الناجحة، حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، وحررت نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من 14 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت 66 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وأومانسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وأوشيريتينو ونيتيلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلال الأسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 2405 جنديا في هذه المنطقة و3 دبابات، بما في ذلك "أبرامز"، و 20 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي"، و27 مركبة و33 مدفعا ميدانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.