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https://sputnikarabic.ae/20240504/بلينكن-تعامل-نتنياهو-مع-الحرب-في-غزة-يعكس-آراء-غالبية-كبيرة-من-الإسرائيليين-1088532227.html
بلينكن: تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة يعكس آراء "غالبية كبيرة من الإسرائيليين"
بلينكن: تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة يعكس آراء "غالبية كبيرة من الإسرائيليين"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنها "معقدة". 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:55+0000
2024-05-04T13:55+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال خلال حدث أقيم في ولاية أريزونا الأمريكية: "مهما كان رأي المرء في نتنياهو أو حكومته الحالية، فمن المهم أن نفهم هو أن الكثير مما يفعله ليس مجرد انعكاس لسياساته أو سياساته، إنه في الواقع انعكاس لموقف الغالبية العظمى من الإسرائيليين في هذه اللحظة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار بلينكن إلى أنه "بينما كان الفلسطينيون في السابق يشكلون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام، فإن إسرائيل أصبحت غير مهتمة بإبرام اتفاق"، وفق قوله.وأوضح: “للتبسيط، فإنه بعد إنشاء دولة إسرائيل، فقد شهدت عقودا من الرفض العربي لها بشكل أساسي، وانتهى ذلك مع قيام مصر والأردن بعقد السلام معها، وتبعهما آخرون".وأردف: "ثم كان هناك بضعة عقود، في الواقع، من الرفض الفلسطيني، لأن الصفقات التي تم طرحها على الطاولة - كامب ديفيد، إيهود أولمرت، وآخرون - كانت ستمنح الفلسطينيين 95، 96، 97% مما سعوا إليه، لكنهم لم يتمكنوا "الوصول إلى نعم".وتابع: “لكنني أعتقد أن العشر سنوات الماضي ربما أصبح فيه الإسرائيليون مرتاحين لهذا الوضع الراهن، وكما أقول، لا أعتقد أن الأمر مستدام".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كرر اليوم السبت، تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوبي غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين".وقال بلينكن، في منتدى "سيدونا"، الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".وأشار إلى "صعوبات في التفاوض مع حماس"، موضحا أن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة اليوم السبت، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار. وجاء في بيان الحركة: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجه غداً السبت، وفد حركة حماس إلى القاهرة، لاستكمال المباحثات".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240501/بلينكن-لنتنياهو-نعارض-العملية-العسكرية-في-رفح-في-الوقت-الحالي-1088436227.html
https://sputnikarabic.ae/20240429/-بلينكن-حركة-حماس-تلقت-عرضا-سخيا-للتوصل-إلى-هدنة-1088378661.html
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أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

بلينكن: تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة يعكس آراء "غالبية كبيرة من الإسرائيليين"

13:55 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنها "معقدة".
وقال خلال حدث أقيم في ولاية أريزونا الأمريكية: "مهما كان رأي المرء في نتنياهو أو حكومته الحالية، فمن المهم أن نفهم هو أن الكثير مما يفعله ليس مجرد انعكاس لسياساته أو سياساته، إنه في الواقع انعكاس لموقف الغالبية العظمى من الإسرائيليين في هذه اللحظة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار بلينكن إلى أنه "بينما كان الفلسطينيون في السابق يشكلون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام، فإن إسرائيل أصبحت غير مهتمة بإبرام اتفاق"، وفق قوله.
وأوضح: “للتبسيط، فإنه بعد إنشاء دولة إسرائيل، فقد شهدت عقودا من الرفض العربي لها بشكل أساسي، وانتهى ذلك مع قيام مصر والأردن بعقد السلام معها، وتبعهما آخرون".
وأردف: "ثم كان هناك بضعة عقود، في الواقع، من الرفض الفلسطيني، لأن الصفقات التي تم طرحها على الطاولة - كامب ديفيد، إيهود أولمرت، وآخرون - كانت ستمنح الفلسطينيين 95، 96، 97% مما سعوا إليه، لكنهم لم يتمكنوا "الوصول إلى نعم".
وتابع: “لكنني أعتقد أن العشر سنوات الماضي ربما أصبح فيه الإسرائيليون مرتاحين لهذا الوضع الراهن، وكما أقول، لا أعتقد أن الأمر مستدام".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
بلينكن لنتنياهو: نعارض العملية العسكرية في رفح في الوقت الحالي
1 مايو, 14:14 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كرر اليوم السبت، تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوبي غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين".
وقال بلينكن، في منتدى "سيدونا"، الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".
وأشار إلى "صعوبات في التفاوض مع حماس"، موضحا أن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة".
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة اليوم السبت، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار. وجاء في بيان الحركة: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجه غداً السبت، وفد حركة حماس إلى القاهرة، لاستكمال المباحثات".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
بلينكن: حركة حماس تلقت عرضا سخيا للتوصل إلى هدنة
29 أبريل, 12:21 GMT
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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