https://sputnikarabic.ae/20240504/قناة-إسرائيلية-وفد-عسكري-إسرائيلي-يزور-واشنطن-لبحث-العملية-العسكرية-في-رفح-قريبا-1088538341.html

قناة إسرائيلية: وفد عسكري إسرائيلي يزور واشنطن لبحث العملية العسكرية في رفح قريبا

قناة إسرائيلية: وفد عسكري إسرائيلي يزور واشنطن لبحث العملية العسكرية في رفح قريبا

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن وفدا عسكريا إسرائيليا بارزا سيبحث العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قريبا. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T18:56+0000

2024-05-04T18:56+0000

2024-05-04T18:56+0000

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وأفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأنه من المتوقع وصول وفد عسكري إسرائيلي كبير برئاسة الجنرال غسان عليان، منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قريبا، لإجراء مزيد من المناقشات حول إمكانية دخول مدينة رفح.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه رغم المعارضة الأمريكية الواضحة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح، فإن الوفد العسكري الإسرائيلي سيقوم بزيارة واشنطن لبحث عدة ملفات، من بينها ملف الإغاثة الإنسانية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الملايين من الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع، لمنع حكومة بنيامين نتنياهو، من تدمير إسرائيل "قبل فوات الأوان"، على حد تعبيره.ونقلت وسائل إعلام غربية عن أولمرت، مقالا بعنوان "يجب على الإسرائيليين أن ينزلوا إلى الشوارع، لإبعاد الجيش الإسرائيلي عن رفح"، رأى فيه أن الحرب التي تدور حاليا جويا وبريا وتحت الأرض في قطاع غزة، منذ أكثر من ستة أشهر، يمكن أن يُستخلص منها أن الجزء الأكبر من القوة العسكرية لحماس قد تم تفكيكه". ويرى أولمرت أن "حماس أصبحت بالكاد تمتلك صواريخ أو منصات إطلاق لشن الضربات، وأنها لم تعد قادرة على تشغيل ما تبقى من تلك الترسانة، إلى جانب مقتل عدد كبير من مقاتلي وقادة حماس"، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن "القادة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وعلى رأسهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، سيكلفان إسرائيل ثمنا باهظا للوصول إليهما".وفي وقت سابق، كرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوبي غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين". وقال بلينكن، في منتدى "سيدونا"، الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".وأشار إلى "صعوبات في التفاوض مع حماس"، موضحا أن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة". وأفادت تقارير أمريكية، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دولة قطر، طرد قيادة حركة حماس من أراضيها، إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم