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https://sputnikarabic.ae/20240504/نائب-أوكراني-يعترف-بأن-كييف-قد-تطلب-إرسال-قوات-أوروبية-إليها-1088538083.html
نائب أوكراني يعترف بأن كييف قد تطلب إرسال قوات أوروبية إليها
نائب أوكراني يعترف بأن كييف قد تطلب إرسال قوات أوروبية إليها
سبوتنيك عربي
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، بأن أوكرانيا قد تطلب إرسال قوات أوروبية إذا لم يكن لديها ما يكفي من قواتها في الصراع مع روسيا. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T19:18+0000
2024-05-04T19:22+0000
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وقال غونشارينكو: "إذا أظهر لنا الوضع على الجبهة أن أوكرانيا لا تستطيع إيقاف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بمفردها، دون دعم عسكري وجنود أوروبيين، فنعم، أعتقد أنه من الممكن تمامًا أن نطلب (قوات)".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" تتفق مع رأي باريس بشأن هذه القضية. وأشار الكرملين لاحقاً إلى أنهم انتبهوا إلى كلام ماكرون بأن موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا نوقش في أوروبا، كما أن موقفه من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا معروف أيضاً.وأكدوا أن عددًا من الدول المشاركة في حدث باريس بشأن أوكرانيا تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن" وهذا وهذا "ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق، وعليها أن تدرك ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240504/خبير-بريطاني-يكشف-ما-فعله-زيلينسكي--بسبب--الوضع-المنهار-لقواته-على-الجبهة-1088536937.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

نائب أوكراني يعترف بأن كييف قد تطلب إرسال قوات أوروبية إليها

19:18 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 19:22 GMT 04.05.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، بأن أوكرانيا قد تطلب إرسال قوات أوروبية إذا لم يكن لديها ما يكفي من قواتها في الصراع مع روسيا.
وقال غونشارينكو: "إذا أظهر لنا الوضع على الجبهة أن أوكرانيا لا تستطيع إيقاف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بمفردها، دون دعم عسكري وجنود أوروبيين، فنعم، أعتقد أنه من الممكن تمامًا أن نطلب (قوات)".

وشكر غونشارينكو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، واصفا تصريحاته بأنها "إشارة جيدة".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" تتفق مع رأي باريس بشأن هذه القضية.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
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وأشار الكرملين لاحقاً إلى أنهم انتبهوا إلى كلام ماكرون بأن موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا نوقش في أوروبا، كما أن موقفه من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا معروف أيضاً.
وأكدوا أن عددًا من الدول المشاركة في حدث باريس بشأن أوكرانيا تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن" وهذا وهذا "ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق، وعليها أن تدرك ذلك".
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