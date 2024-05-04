https://sputnikarabic.ae/20240504/نائب-أوكراني-يعترف-بأن-كييف-قد-تطلب-إرسال-قوات-أوروبية-إليها-1088538083.html

نائب أوكراني يعترف بأن كييف قد تطلب إرسال قوات أوروبية إليها

نائب أوكراني يعترف بأن كييف قد تطلب إرسال قوات أوروبية إليها

سبوتنيك عربي

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، بأن أوكرانيا قد تطلب إرسال قوات أوروبية إذا لم يكن لديها ما يكفي من قواتها في الصراع مع روسيا. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T19:18+0000

2024-05-04T19:18+0000

2024-05-04T19:22+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وقال غونشارينكو: "إذا أظهر لنا الوضع على الجبهة أن أوكرانيا لا تستطيع إيقاف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بمفردها، دون دعم عسكري وجنود أوروبيين، فنعم، أعتقد أنه من الممكن تمامًا أن نطلب (قوات)".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" تتفق مع رأي باريس بشأن هذه القضية. وأشار الكرملين لاحقاً إلى أنهم انتبهوا إلى كلام ماكرون بأن موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا نوقش في أوروبا، كما أن موقفه من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا معروف أيضاً.وأكدوا أن عددًا من الدول المشاركة في حدث باريس بشأن أوكرانيا تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن" وهذا وهذا "ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق، وعليها أن تدرك ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20240504/خبير-بريطاني-يكشف-ما-فعله-زيلينسكي--بسبب--الوضع-المنهار-لقواته-على-الجبهة-1088536937.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن