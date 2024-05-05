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https://sputnikarabic.ae/20240505/ضابط-فرنسي-يكشف-عن-أخبار-سيئة-تنتظر-قوات-بلاده-في-أوكرانيا-1088557948.html
ضابط فرنسي يكشف عن "أخبار سيئة" تنتظر قوات بلاده في أوكرانيا
ضابط فرنسي يكشف عن "أخبار سيئة" تنتظر قوات بلاده في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد الفرنسي، ألكسندر فوترافير، بأنه يمكن لبلاده تخصيص لواءين فقط لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما سيكون بمثابة "قطرة في بحر" مقارنة بحجم وقوة... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T17:28+0000
2024-05-05T17:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
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وأوضح أن باريس قادرة على إرسال نحو خمسة أو ستة آلاف جندي إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، معتبرا ذلك "أخبارا جيدة"، وفق وصفه.وأكد أنه لا يمكن استخدام لواءين فرنسيين جاهزين للقتال، من بين أمور أخرى، بشكل مستقل، لأنهما يعملان حاليا تحت القيادة العامة لحلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" تتفق مع رأي باريس بشأن هذه القضية.وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التصريحات المستمرة للسياسيين الغربيين حول إمكانية التدخل المباشر في الصراع الأوكراني بأنها اتجاه خطير للغاية، مؤكدا أن تصاعد حدة التوتر في التصريحات الرسمية أمر يدعو للقلق.
https://sputnikarabic.ae/20240505/ضابط-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-ويكشف-عن-انهيار-التحصينات-الدفاعية-الأوكرانية-1088549504.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

ضابط فرنسي يكشف عن "أخبار سيئة" تنتظر قوات بلاده في أوكرانيا

17:28 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / MEHDI FEDOUACH
تابعنا عبر
أفاد العقيد الفرنسي، ألكسندر فوترافير، بأنه يمكن لبلاده تخصيص لواءين فقط لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما سيكون بمثابة "قطرة في بحر" مقارنة بحجم وقوة الجيش الروسي.
وأوضح أن باريس قادرة على إرسال نحو خمسة أو ستة آلاف جندي إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، معتبرا ذلك "أخبارا جيدة"، وفق وصفه.

وتابع: "الأخبار السيئة هي أن هذه القوات لن تكون كافية على الإطلاق لمواجهة نصف مليون، تعداد الجيش روسي".

وأكد أنه لا يمكن استخدام لواءين فرنسيين جاهزين للقتال، من بين أمور أخرى، بشكل مستقل، لأنهما يعملان حاليا تحت القيادة العامة لحلف شمال الأطلسي.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن انهيار التحصينات الدفاعية الأوكرانية
12:16 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" تتفق مع رأي باريس بشأن هذه القضية.
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التصريحات المستمرة للسياسيين الغربيين حول إمكانية التدخل المباشر في الصراع الأوكراني بأنها اتجاه خطير للغاية، مؤكدا أن تصاعد حدة التوتر في التصريحات الرسمية أمر يدعو للقلق.
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