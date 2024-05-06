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https://sputnikarabic.ae/20240506/خبير-توجيه-بوتين-بالتدرب-على-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-أحرج-الرؤوس-الحامية-في-الغرب--1088587404.html
خبير: توجيه بوتين بالتدرب على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أحرج الرؤوس الحامية في الغرب
خبير: توجيه بوتين بالتدرب على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أحرج الرؤوس الحامية في الغرب
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ الأسلحة التي وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتدريب على استخدامها هي أسلحة ردع "تكتيكية" يمكن استعمالها في... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T19:18+0000
2024-05-06T19:18+0000
روسيا
حصري
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وأشار الخبير إلى أنّ "ساحة العمليات في أوكرانيا ليست المصدر الوحيد للخطر الغربي الجماعي على موسكو، وتحديداً مع بروز معلومات غربيّة مفادها بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى تزويد نظام كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى تضر البنى التحتية الروسية، لذلك اتخذت روسيا هذه الإجراءات لتحقيق الردع "التكتيكي".وأضاف الحاج علي أنّ "هذه الإجراءات لن تؤثّر على الاقتصاد الروسي، على اعتبار أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا نجحت روسيا في تحييد القطاع الاقتصادي عن كل ما يتعلّق بالتعزيزات العسكرية، وواقع القطاع الاقتصادي في أوروبا كان ولا يزال يشكل عامل ضغط على الحكومات الأوروبية، خصوصاً إذا استمرّت في قبول الهيمنة الأمريكية، وبدأت بوادر هذه الحالة تظهر في الشارع الأوروبي".موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئوكشف الحاج علي أنّ "المناورات الروسية قد تشمل الأسطول الروسي والقوات الصاروخية البرّية وسلاح الجوّ وكل الأذرع الروسية مشاركة، انطلاقاً من منطق الضرورة العسكرية"."إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
https://sputnikarabic.ae/20240506/الدفاع-الروسية-تجري-تدريبات-على-إعداد-واستخدام-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-1088565969.html
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روسيا, حصري
روسيا, حصري

خبير: توجيه بوتين بالتدرب على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أحرج الرؤوس الحامية في الغرب

19:18 GMT 06.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة القيصر النووية الروسية
قنبلة القيصر النووية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik
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حصري
رأى الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ الأسلحة التي وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتدريب على استخدامها هي أسلحة ردع "تكتيكية" يمكن استعمالها في حال تعرض الأمن القومي الروسي إلى هجوم.
وأشار الخبير إلى أنّ "ساحة العمليات في أوكرانيا ليست المصدر الوحيد للخطر الغربي الجماعي على موسكو، وتحديداً مع بروز معلومات غربيّة مفادها بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى تزويد نظام كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى تضر البنى التحتية الروسية، لذلك اتخذت روسيا هذه الإجراءات لتحقيق الردع "التكتيكي".

ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "المواجهة بين روسيا والدول الغربية مرهونة بمدى استفزاز موسكو".

قنبلة القيصر النووية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
بوتين يوجه بالتدريب على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
08:00 GMT
وأضاف الحاج علي أنّ "هذه الإجراءات لن تؤثّر على الاقتصاد الروسي، على اعتبار أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا نجحت روسيا في تحييد القطاع الاقتصادي عن كل ما يتعلّق بالتعزيزات العسكرية، وواقع القطاع الاقتصادي في أوروبا كان ولا يزال يشكل عامل ضغط على الحكومات الأوروبية، خصوصاً إذا استمرّت في قبول الهيمنة الأمريكية، وبدأت بوادر هذه الحالة تظهر في الشارع الأوروبي".
موسكو: سنتخذ إجراءات الردع النووي إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ
واستبعد الحاج علي "سيناريو المواجهة المباشرة وتحديداً بعد قرار الرئيس الروسي الحاسم بوجه أي خطر غربي"، لافتاً إلى أنّ "هذا التهديد لا يقتصر على مسرح العمليات الأوكراني إنما قد يأتي من كافة الحدود الروسية".
وكشف الحاج علي أنّ "المناورات الروسية قد تشمل الأسطول الروسي والقوات الصاروخية البرّية وسلاح الجوّ وكل الأذرع الروسية مشاركة، انطلاقاً من منطق الضرورة العسكرية".
"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
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