وزير الدفاع البولندي: البلاد لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240506/وزير-الدفاع-البولندي-البلاد-لن-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1088573828.html
وزير الدفاع البولندي: البلاد لن ترسل قوات إلى أوكرانيا
وزير الدفاع البولندي: البلاد لن ترسل قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بولندا لا تستعد ولن ترسل قواتها إلى أوكرانيا. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T12:39+0000
2024-05-06T12:39+0000
روسيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_556196c1dc64972d761d3edf14fafd60.jpg
وقال كاميش للصحفيين: "هذا المفهوم (إرسال قوات إلى أوكرانيا) طرحه السيد الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عدة أشهر. بولندا لا تستعد ولن ترسل قوات بولندية إلى أوكرانيا".وتابع: "سنساعد أوكرانيا من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين في بلادنا، وتزويدهم بالمعدات، والمشاركة في التحالفات لمساعدة أوكرانيا".وفي وقت سابق، لم يستبعد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، حكيم جيفريز، مشاركة القوات المسلحة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا. ووفقا له، فإن مثل هذا السيناريو مرجح إذا هُزمت كييف، وبالتالي فإن واشنطن "لا يمكنها السماح بسقوط أوكرانيا".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العام، تجاوزت 80 ألف شخص".وذكر شويغو أنه رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-البولندي-يعلن-استعداد-بلاده-لإعادة-الأوكرانيين-إلى-بلدهم-1088268550.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_29ed95b198a8243b8c0d25550546f277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم

وزير الدفاع البولندي: البلاد لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

12:39 GMT 06.05.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiدبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بولندا لا تستعد ولن ترسل قواتها إلى أوكرانيا.
وقال كاميش للصحفيين: "هذا المفهوم (إرسال قوات إلى أوكرانيا) طرحه السيد الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عدة أشهر. بولندا لا تستعد ولن ترسل قوات بولندية إلى أوكرانيا".

وأضاف في الوقت نفسه، أن بولندا ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وتابع: "سنساعد أوكرانيا من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين في بلادنا، وتزويدهم بالمعدات، والمشاركة في التحالفات لمساعدة أوكرانيا".
وفي وقت سابق، لم يستبعد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، حكيم جيفريز، مشاركة القوات المسلحة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا. ووفقا له، فإن مثل هذا السيناريو مرجح إذا هُزمت كييف، وبالتالي فإن واشنطن "لا يمكنها السماح بسقوط أوكرانيا".
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم
25 أبريل, 05:21 GMT
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".

وفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية (أوكرانيا)"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح شولتس أن "دول الناتو ككل لن تفعل ذلك".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العام، تجاوزت 80 ألف شخص".
وذكر شويغو أنه رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ إخلاء الأطراف الشرقية من رفح05:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала