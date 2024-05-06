خبير بريطاني يكشف عواقب دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240506/-خبير-بريطاني-يكشف-عواقب-دخول-القوات-الغربية-إلى-أوكرانيا-1088583734.html
خبير بريطاني يكشف عواقب دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عواقب دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن روسيا أوضحت أن نشر قوات الناتو في أوكرانيا سيؤدي إلى صراع مسلح مع موسكو. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T17:35+0000
2024-05-06T17:35+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101417/25/1014172590_0:207:3500:2176_1920x0_80_0_0_bff94561dcb5bb821ed2a42dd0cc421f.jpg
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "الروس يردون. إنهم يبدأون تدريبات باستخدام أسلحة نووية تكتيكية ويستعدون للانتشار المحتمل للجيوش الغربية في أوكرانيا. إنهم يوضحون أنه إذا حدث ذلك، فإن العمل العسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيبدأ".في الأسبوع الماضي، أدلى سياسيون أوروبيون بتصريحات عالية حول الصراع الأوكراني. ولم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية نشر قوة عسكرية في أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة وجاء مثل هذا الطلب من كييف.بدوره، اعترف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بإمكانية قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية.وفي السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خطاب باريس ولندن بشأن إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا بـ"الخطير".إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانياوأشار بيسكوف إلى المعلومات حول إرسال فرنسا لعسكريين إلى أوكرانيا، بالقول: "هنا، نحتاج أولاً إلى فهم مدى صحة هذه المعلومات، وعلى الأرجح أن عسكريينا وأجهزتنا الأمنية الخاصة الأخرى، تتحقق من هذه المعلومات".وأوضح أن نوايا الغرب لإرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا هي "جولة جديدة من التصعيد، وهي غير مسبوقة وتتطلب إجراءات خاصة".خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
https://sputnikarabic.ae/20240506/روسيا-قد-نستهدف-منشآت-عسكرية-بريطانية-في-أوكرانيا-وخارجها-إذا-استخدمت-أسلحتها-ضد-أراضينا-1088578745.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/الكرملين-يصف-خطاب-باريس-ولندن-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-بالـخطير-1088567313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101417/25/1014172590_162:0:3339:2383_1920x0_80_0_0_e39d4b16f43dd85bff34acd0fac969cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير بريطاني يكشف عواقب دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا

17:35 GMT 06.05.2024
© Sputnik . Ints Kalninsقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik . Ints Kalnins
تابعنا عبر
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن روسيا أوضحت أن نشر قوات الناتو في أوكرانيا سيؤدي إلى صراع مسلح مع موسكو.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "الروس يردون. إنهم يبدأون تدريبات باستخدام أسلحة نووية تكتيكية ويستعدون للانتشار المحتمل للجيوش الغربية في أوكرانيا. إنهم يوضحون أنه إذا حدث ذلك، فإن العمل العسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيبدأ".
في الأسبوع الماضي، أدلى سياسيون أوروبيون بتصريحات عالية حول الصراع الأوكراني. ولم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية نشر قوة عسكرية في أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة وجاء مثل هذا الطلب من كييف.
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: قد نستهدف منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارجها إذا استخدمت أسلحتها ضدنا
14:33 GMT
بدوره، اعترف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بإمكانية قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية.
وفي السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خطاب باريس ولندن بشأن إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا بـ"الخطير".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الكرملين يصف خطاب باريس ولندن بإرسال قوات إلى أوكرانيا بالـ"خطير"
09:40 GMT
إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانيا
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد شهدنا في الآونة الأخيرة جولة جديدة غير مسبوقة من التوتر، بدأها الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)، ووزير الخارجية البريطاني (ديفيد كاميرون). كل هذا خطاب خطير للغاية".
وأشار بيسكوف إلى المعلومات حول إرسال فرنسا لعسكريين إلى أوكرانيا، بالقول: "هنا، نحتاج أولاً إلى فهم مدى صحة هذه المعلومات، وعلى الأرجح أن عسكريينا وأجهزتنا الأمنية الخاصة الأخرى، تتحقق من هذه المعلومات".
وأوضح أن نوايا الغرب لإرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا هي "جولة جديدة من التصعيد، وهي غير مسبوقة وتتطلب إجراءات خاصة".
خبير: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمادة مستهلكة للحفاظ على هيمنتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ إخلاء الأطراف الشرقية من رفح19:01 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала