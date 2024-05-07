https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-رفض-نظام-كييف-إعلان-التسريح-العسكري-بعد-36-شهرا-1088596022.html

إعلام أمريكي يكشف سبب رفض نظام كييف إعلان التسريح العسكري بعد 36 شهرا

إعلام أمريكي يكشف سبب رفض نظام كييف إعلان التسريح العسكري بعد 36 شهرا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن قانون التسريح العسكري في أوكرانيا، ذهب إلى غير رجعة، وذلك بعد استبعاده من النسخة النهائية لمشروع قانون تعزيز... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T07:38+0000

2024-05-07T07:38+0000

2024-05-07T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "مشروع القانون المتعلق بالتسريح في أوكرانيا، قد ذهب من دون عودة، خصوصا بعد اقتراح برلماني بتسريح العسكريين الذين خدموا أكثر من 36 شهرًا"، مضيفة أنه "تم استبعاده من النسخة النهائية لمشروع قانون تعزيز التعبئة".ولفتت الصحيفة إلى أن "قرار نظام كييف جاء خشية فقدانه للجنود ذوي الخبرة في ظل التقدم الروسي على مختلف جبهات القتال".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "قاعدة التسريح بعد 36 شهرًا أو ثلاث سنوات من الخدمة تم استبعادها من النسخة النهائية لمشروع القانون تعزيز التعبئة العسكرية".وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش في اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا".وكان البرلمان الأوكراني، قد اعتمد مشروع القانون، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرات عدة.

https://sputnikarabic.ae/20240507/مصدر-لـسبوتنيك-المرتزقة-الأجانب-يرفضون-القتال-من-أجل-أوكرانيا-1088593094.html

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