إعلام أمريكي يكشف سبب رفض نظام كييف إعلان التسريح العسكري بعد 36 شهرا

عربي
بث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-رفض-نظام-كييف-إعلان-التسريح-العسكري-بعد-36-شهرا-1088596022.html
إعلام أمريكي يكشف سبب رفض نظام كييف إعلان التسريح العسكري بعد 36 شهرا
إعلام أمريكي يكشف سبب رفض نظام كييف إعلان التسريح العسكري بعد 36 شهرا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن قانون التسريح العسكري في أوكرانيا، ذهب إلى غير رجعة، وذلك بعد استبعاده من النسخة النهائية لمشروع قانون تعزيز... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T07:38+0000
2024-05-07T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "مشروع القانون المتعلق بالتسريح في أوكرانيا، قد ذهب من دون عودة، خصوصا بعد اقتراح برلماني بتسريح العسكريين الذين خدموا أكثر من 36 شهرًا"، مضيفة أنه "تم استبعاده من النسخة النهائية لمشروع قانون تعزيز التعبئة".ولفتت الصحيفة إلى أن "قرار نظام كييف جاء خشية فقدانه للجنود ذوي الخبرة في ظل التقدم الروسي على مختلف جبهات القتال".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "قاعدة التسريح بعد 36 شهرًا أو ثلاث سنوات من الخدمة تم استبعادها من النسخة النهائية لمشروع القانون تعزيز التعبئة العسكرية".وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش في اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا".وكان البرلمان الأوكراني، قد اعتمد مشروع القانون، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرات عدة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مصدر-لـسبوتنيك-المرتزقة-الأجانب-يرفضون-القتال-من-أجل-أوكرانيا-1088593094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام أمريكي يكشف سبب رفض نظام كييف إعلان التسريح العسكري بعد 36 شهرا

07:38 GMT 07.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن قانون التسريح العسكري في أوكرانيا، ذهب إلى غير رجعة، وذلك بعد استبعاده من النسخة النهائية لمشروع قانون تعزيز التعبئة العسكرية في البلاد.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "مشروع القانون المتعلق بالتسريح في أوكرانيا، قد ذهب من دون عودة، خصوصا بعد اقتراح برلماني بتسريح العسكريين الذين خدموا أكثر من 36 شهرًا"، مضيفة أنه "تم استبعاده من النسخة النهائية لمشروع قانون تعزيز التعبئة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "قرار نظام كييف جاء خشية فقدانه للجنود ذوي الخبرة في ظل التقدم الروسي على مختلف جبهات القتال".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "قاعدة التسريح بعد 36 شهرًا أو ثلاث سنوات من الخدمة تم استبعادها من النسخة النهائية لمشروع القانون تعزيز التعبئة العسكرية".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
04:59 GMT
وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش في اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا".
وكان البرلمان الأوكراني، قد اعتمد مشروع القانون، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرات عدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربيبث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 08:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح08:24 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала