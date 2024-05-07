https://sputnikarabic.ae/20240507/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-أهمية-زيارة-رئيس-إقليم-كردستان-العراق-إلى-إيران-في-هذا-التوقيت-1088625799.html
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية زيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى إيران في هذا التوقيت
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية زيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى إيران في هذا التوقيت
سبوتنيك عربي
أكد الفريق أول جبار ياور، الخبير الكردي في الشؤون العسكرية والأمنية، أن زيارة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى إيران في هذا التوقيت تمثل أهمية... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T19:39+0000
2024-05-07T19:39+0000
2024-05-07T19:39+0000
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وقال ياور، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن زيارة رئيس الإقليم إلى إيران في هذا الوقت مهمة جدا، لأنه منذ مدة كبيرة لم يذهب مسؤول رفيع المستوى من الإقليم إلى طهران، وعلى سبيل المثال لم يزر رئيس الإقليم إيران، منذ ثلاث سنوات، رغم أهمية كل طرف بالنسبة للآخر".وتابع: "ترجع تلك الأهمية إلى الحدود المترامية بين العراق وإيران والتي تقع في الإقليم ويبلغ طولها تقريبا 550 كيلومترا، علاوة على العلاقات التجارية والاقتصادية عبر أبواب المرور من الإقليم إلى طهران والعكس والتي تصل إلى 7 منافذ، علاوة على مجموعة أخرى من المنافذ غير الرسمية".وأشار ياور إلى أن "أمن تلك الحدود الممتدة بين الإقليم وإيران، مهم جدا بالنسبة لطهران والإقليم، وقد كانت هناك توترات في السابق على طول الحدود بين الجانبين، وقد وصل الأمر إلى عمليات قصف بطائرات من دون طيار وصواريخ بعيدة المدى من جانب طهران تجاه عدة مناطق في الإقليم، خاصة التي كانت تتواجد فيها مقرات لأحزاب مسلحة معارضة لطهران".وأردف ياور: "لم تكن عمليات القصف الإيرانية قاصرة على الحدود فقط، بل إن أربيل عاصمة الإقليم تم قصفها عدة مرات من جانب إيران بحجة وجود إسرائيليين يخططون ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأوضح الخبير العسكري أن "تلك الزيارة سوف تعيد الأوضاع إلى نصابها الطبيعي، كما ذكر ذلك رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، في تصريحات من طهران، وحتى تصريحات المسؤولين الإيرانيين والصحف الإيرانية تحدثت عن أن تلك الزيارة سوف تعيد العلاقات بين أربيل وطهران إلى وضعها الطبيعي في مختلف المجالات بما فيها السياسية والأمنية".ولفت ياور إلى أن "إيران لها دور كبير في دول عديدة بالمنطقة والعراق وإقليم كردستان بصورة عامة، حيث أن طهران لها وجود حتى في العلاقات فيما بين الكتل والأحزاب السياسية في العراق، علاوة على الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان منها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، قد أجرى زيارة رسمية إلى إيران بدأها، الأحد الماضي، وعاد اليوم الثلاثاء إلى الإقليم، والتقى خلال الزيارة كلا من آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، وإبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني والقائد العام للحرس الثوري الإيراني.وخلال اجتماعاته ولقاءاته مع القادة والمسؤولين الكبار في إيران، ناقش نيجيرفان بارزاني علاقات العراق وإقليم كردستان مع إيران ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً رغبة إقليم كردستان لتقوية وتعزيز العلاقات بحسب "كوردستان 24".وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، تحدث نيجيرفان بارزاني، عن مضامين اجتماعاته ولقاءاته مشيراً إلى بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق.ورافق نيجيرفان بارزاني، في زيارته لإيران، نائبا رئيس الإقليم ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من مسؤولي إقليم كردستان.
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية زيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى إيران في هذا التوقيت
حصري
أكد الفريق أول جبار ياور، الخبير الكردي في الشؤون العسكرية والأمنية، أن زيارة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى إيران في هذا التوقيت تمثل أهمية كبرى في كافة العلاقات بين الجانبين، التي شابها التوتر خلال الفترة السابقة.
وقال ياور، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء: "إن زيارة رئيس الإقليم إلى إيران في هذا الوقت مهمة جدا، لأنه منذ مدة كبيرة لم يذهب مسؤول رفيع المستوى من الإقليم إلى طهران، وعلى سبيل المثال لم يزر رئيس الإقليم إيران، منذ ثلاث سنوات، رغم أهمية كل طرف بالنسبة للآخر".
17 سبتمبر 2023, 11:29 GMT
وتابع: "ترجع تلك الأهمية إلى الحدود المترامية بين العراق وإيران والتي تقع في الإقليم ويبلغ طولها تقريبا 550 كيلومترا، علاوة على العلاقات التجارية والاقتصادية عبر أبواب المرور من الإقليم إلى طهران والعكس والتي تصل إلى 7 منافذ، علاوة على مجموعة أخرى من المنافذ غير الرسمية".
وأشار ياور إلى أن "أمن تلك الحدود الممتدة بين الإقليم وإيران
، مهم جدا بالنسبة لطهران والإقليم، وقد كانت هناك توترات في السابق على طول الحدود بين الجانبين، وقد وصل الأمر إلى عمليات قصف بطائرات من دون طيار وصواريخ بعيدة المدى من جانب طهران تجاه عدة مناطق في الإقليم، خاصة التي كانت تتواجد فيها مقرات لأحزاب مسلحة معارضة لطهران".
وأردف ياور: "لم تكن عمليات القصف الإيرانية قاصرة على الحدود فقط، بل إن أربيل عاصمة الإقليم تم قصفها عدة مرات من جانب إيران بحجة وجود إسرائيليين يخططون ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأوضح الخبير العسكري أن "تلك الزيارة سوف تعيد الأوضاع إلى نصابها الطبيعي، كما ذكر ذلك رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، في تصريحات من طهران، وحتى تصريحات المسؤولين الإيرانيين والصحف الإيرانية تحدثت عن أن تلك الزيارة سوف تعيد العلاقات بين أربيل وطهران إلى وضعها الطبيعي في مختلف المجالات بما فيها السياسية والأمنية".
ولفت ياور إلى أن "إيران لها دور كبير في دول عديدة بالمنطقة والعراق
وإقليم كردستان بصورة عامة، حيث أن طهران لها وجود حتى في العلاقات فيما بين الكتل والأحزاب السياسية في العراق، علاوة على الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان منها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".
وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، قد أجرى زيارة رسمية إلى إيران بدأها، الأحد الماضي، وعاد اليوم الثلاثاء إلى الإقليم، والتقى خلال الزيارة كلا من آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، وإبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني والقائد العام للحرس الثوري الإيراني.
وخلال اجتماعاته ولقاءاته مع القادة والمسؤولين الكبار في إيران، ناقش نيجيرفان بارزاني علاقات العراق وإقليم كردستان مع إيران ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً رغبة إقليم كردستان لتقوية وتعزيز العلاقات بحسب "كوردستان 24".
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، تحدث نيجيرفان بارزاني، عن مضامين اجتماعاته ولقاءاته مشيراً إلى بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان
العراق.
ورافق نيجيرفان بارزاني، في زيارته لإيران، نائبا رئيس الإقليم ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من مسؤولي إقليم كردستان.