https://sputnikarabic.ae/20240228/مستشار-رئيس-وزراء-كردستان-العراق-يؤكد-ضرورة-وجود-القوات-الأمريكية-في-الإقليم-1086472844.html
مستشار رئيس وزراء كردستان العراق يؤكد ضرورة وجود القوات الأمريكية في الإقليم
مستشار رئيس وزراء كردستان العراق يؤكد ضرورة وجود القوات الأمريكية في الإقليم
سبوتنيك عربي
قال نور الدين ويسي، مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إن القوات العراقية لن تتمكن من ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية إذا انسحبت من العراق. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T08:24+0000
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جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى قول ويسي إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، سيبحث هذا الأمر خلال زيارته إلى واشنطن، التي تعد الأولى له منذ تولى منصبه عام 2019.وتابع: "هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تتم فيه المطالبة بخروج قوات التحالف الدولي من العراق وفي مقدمتها القوات الأمريكية".ولفت المسؤول الكردستاني إلى أن بارزاني، سيناقش أيضا المشاكل القائمة بين بغداد وحكومة الإقليم، إضافة إلى العلاقات الخاصة بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح أنه سيتم مناقشة مسألة إزالة المعوقات التي تعطل تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.والتقى مسرور بارزاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، يوم الاثنين، وبحثا العديد من القضايا الثنائية.ولفتت الوكالة إلى أن بلينكن أكد على دعم واشنطن للسلام والاستقرار في إقليم كردستان ضمن الكيان الاتحادي للدولة العراقية.يذكر أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أكد، في وقت سابق، أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروج قواته من العراق.وأعلنت بغداد رفضها انتهاك القوات الأمريكية لسيادة العراق، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في البلاد يزعزع استقرار المنطقة.
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https://sputnikarabic.ae/20240224/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-هناك-إجماع-سياسي-على-أن-تكون-البلاد-خالية-من-القوات-الأجنبية-1086364470.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار رئيس وزراء كردستان العراق يؤكد ضرورة وجود القوات الأمريكية في الإقليم
قال نور الدين ويسي، مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إن القوات العراقية لن تتمكن من ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية إذا انسحبت من العراق.
جاء ذلك في تصريح لوكالة
أنباء العالم العربي، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى قول ويسي إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، سيبحث هذا الأمر خلال زيارته إلى واشنطن، التي تعد الأولى له منذ تولى منصبه عام 2019.
وتابع: "هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تتم فيه المطالبة بخروج قوات التحالف الدولي من العراق وفي مقدمتها القوات الأمريكية".
ولفت المسؤول الكردستاني إلى أن بارزاني، سيناقش أيضا المشاكل القائمة بين بغداد وحكومة الإقليم، إضافة إلى العلاقات الخاصة
بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه سيتم مناقشة مسألة إزالة المعوقات التي تعطل تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.
والتقى مسرور بارزاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، يوم الاثنين، وبحثا العديد من القضايا الثنائية.
ولفتت الوكالة إلى أن بلينكن أكد على دعم واشنطن للسلام والاستقرار في إقليم كردستان ضمن الكيان الاتحادي للدولة العراقية.
يذكر أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أكد، في وقت سابق، أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروج قواته
من العراق.
وأعلنت بغداد رفضها انتهاك القوات الأمريكية لسيادة العراق، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في البلاد يزعزع استقرار المنطقة.