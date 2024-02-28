عربي
https://sputnikarabic.ae/20240228/مستشار-رئيس-وزراء-كردستان-العراق-يؤكد-ضرورة-وجود-القوات-الأمريكية-في-الإقليم-1086472844.html
مستشار رئيس وزراء كردستان العراق يؤكد ضرورة وجود القوات الأمريكية في الإقليم
مستشار رئيس وزراء كردستان العراق يؤكد ضرورة وجود القوات الأمريكية في الإقليم
سبوتنيك عربي
قال نور الدين ويسي، مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إن القوات العراقية لن تتمكن من ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية إذا انسحبت من العراق. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T08:24+0000
2024-02-28T08:24+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085979175_0:120:2000:1245_1920x0_80_0_0_acd0bd449c67ca918b346320eb6bd551.jpg
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى قول ويسي إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، سيبحث هذا الأمر خلال زيارته إلى واشنطن، التي تعد الأولى له منذ تولى منصبه عام 2019.وتابع: "هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تتم فيه المطالبة بخروج قوات التحالف الدولي من العراق وفي مقدمتها القوات الأمريكية".ولفت المسؤول الكردستاني إلى أن بارزاني، سيناقش أيضا المشاكل القائمة بين بغداد وحكومة الإقليم، إضافة إلى العلاقات الخاصة بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح أنه سيتم مناقشة مسألة إزالة المعوقات التي تعطل تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.والتقى مسرور بارزاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، يوم الاثنين، وبحثا العديد من القضايا الثنائية.ولفتت الوكالة إلى أن بلينكن أكد على دعم واشنطن للسلام والاستقرار في إقليم كردستان ضمن الكيان الاتحادي للدولة العراقية.يذكر أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أكد، في وقت سابق، أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروج قواته من العراق.وأعلنت بغداد رفضها انتهاك القوات الأمريكية لسيادة العراق، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في البلاد يزعزع استقرار المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240213/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-القوى-السياسية-حول-بقاء-أو-رحيل-القوات-الأمريكية-1086041926.html
https://sputnikarabic.ae/20240224/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-هناك-إجماع-سياسي-على-أن-تكون-البلاد-خالية-من-القوات-الأجنبية-1086364470.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085979175_90:0:1911:1366_1920x0_80_0_0_40e5759e2f85df24b08d5cbb43cafbf2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار رئيس وزراء كردستان العراق يؤكد ضرورة وجود القوات الأمريكية في الإقليم

08:24 GMT 28.02.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEقوات أمريكية في العراق
قوات أمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبر
قال نور الدين ويسي، مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إن القوات العراقية لن تتمكن من ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية إذا انسحبت من العراق.
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى قول ويسي إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، سيبحث هذا الأمر خلال زيارته إلى واشنطن، التي تعد الأولى له منذ تولى منصبه عام 2019.
وتابع: "هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تتم فيه المطالبة بخروج قوات التحالف الدولي من العراق وفي مقدمتها القوات الأمريكية".
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين القوى السياسية حول "بقاء أو رحيل" القوات الأمريكية
13 فبراير, 17:14 GMT
ولفت المسؤول الكردستاني إلى أن بارزاني، سيناقش أيضا المشاكل القائمة بين بغداد وحكومة الإقليم، إضافة إلى العلاقات الخاصة بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه سيتم مناقشة مسألة إزالة المعوقات التي تعطل تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.
والتقى مسرور بارزاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، يوم الاثنين، وبحثا العديد من القضايا الثنائية.
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
مستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية
24 فبراير, 12:08 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن بلينكن أكد على دعم واشنطن للسلام والاستقرار في إقليم كردستان ضمن الكيان الاتحادي للدولة العراقية.
يذكر أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أكد، في وقت سابق، أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروج قواته من العراق.
وأعلنت بغداد رفضها انتهاك القوات الأمريكية لسيادة العراق، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في البلاد يزعزع استقرار المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مساعدات صندوق تحيا مصر المرسلة إلى غزة عقب العدوان الإسرائيلي، قطاع غزة، فلسطين 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على غزة.. صور وفيديو06:13 GMTВоеннослужащие инженерных подразделений группировки войск Центр приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала