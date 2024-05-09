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إيران تحذر أمريكا من عواقب وخيمة إذا سمحت لنتنياهو بارتكاب جرائم جديدة في رفح
إيران تحذر أمريكا من عواقب وخيمة إذا سمحت لنتنياهو بارتكاب جرائم جديدة في رفح
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إنه "على البيت الأبيض أن يختار بين إظهار الإرادة لوقف الحرب في قطاع غزة أو إدخال المنطقة في... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T10:01+0000
2024-05-09T10:01+0000
إيران
أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أنطونيو غوتيريش
حركة حماس
العالم
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وأوضح عبد اللهيان، خلال اتصاله مع أنطونيو غوتيريش، أن "الكيان الصهيوني يسعى لإحباط الجهود لوقف الحرب عبر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم"، محذرًا من عواقب وخيمة إذا سمحت واشنطن لنتنياهو بارتكاب جرائم جديدة في رفح.وأضاف أن "التداعيات ستكون قاسية على داعمي حرب غزة إذا لم تضغط واشنطن على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.من جهته، ثمّن غوتيريش إجراءات إيران ومواقفها الحكيمة من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل الضغوط على إسرائيل والمشاورات مع الولايات المتحدة وسائر البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وفتح معبر رفح.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240502/إيران-تفرض-عقوبات-على-شخصيات-أمريكية-وبريطانية-بسبب-دعمهم-لـالعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1088449136.html
https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-إسرائيلي-العمل-في-إيران-مثل-العمل-في-غزة-ضروري-ومبرر-1088050773.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/إيران-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطوة-إيجابية-لكنها-غير-كافية-1087386005.html
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إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أنطونيو غوتيريش, حركة حماس, العالم
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أنطونيو غوتيريش, حركة حماس, العالم

إيران تحذر أمريكا من عواقب وخيمة إذا سمحت لنتنياهو بارتكاب جرائم جديدة في رفح

10:01 GMT 09.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إنه "على البيت الأبيض أن يختار بين إظهار الإرادة لوقف الحرب في قطاع غزة أو إدخال المنطقة في مستوى جديد من التوتر".
وأوضح عبد اللهيان، خلال اتصاله مع أنطونيو غوتيريش، أن "الكيان الصهيوني يسعى لإحباط الجهود لوقف الحرب عبر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم"، محذرًا من عواقب وخيمة إذا سمحت واشنطن لنتنياهو بارتكاب جرائم جديدة في رفح.
وأضاف أن "التداعيات ستكون قاسية على داعمي حرب غزة إذا لم تضغط واشنطن على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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من جهته، ثمّن غوتيريش إجراءات إيران ومواقفها الحكيمة من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل الضغوط على إسرائيل والمشاورات مع الولايات المتحدة وسائر البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وفتح معبر رفح.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس
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وزير إسرائيلي: العمل في إيران مثل العمل في غزة ضروري ومبرر
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وأعلنت حركة "حماس"، مساء الإثنين الماضي، أن "اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
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وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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