https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-البريطاني-ينفذ-200-مهمة-تجسسية-فوق-غزة-دعما-لإسرائيل-1088699959.html

الجيش البريطاني ينفذ 200 مهمة تجسسية فوق غزة دعما لإسرائيل

الجيش البريطاني ينفذ 200 مهمة تجسسية فوق غزة دعما لإسرائيل

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير بريطانية، أن الجيش البريطاني نفذ 200 مهمة تجسس جوية في سماء قطاع غزة، منذ 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعماً لإسرائيل. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T05:50+0000

2024-05-10T05:50+0000

2024-05-10T05:50+0000

طوفان الأقصى

بريطانيا

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087264536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f56f46a58f1b5f2d43d28ebaa8112005.jpg

وذكر موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني المختص بالسياسة البريطانية والاستخبارات، أن طائرات التجسس انطلقت من القاعدة الجوية البريطانية "راف أكروتيري" في قبرص، وكانت كل طلعة تستمر بالتحليق نحو 6 ساعات.وأضاف أن الطلعات على مدى الأشهر الخمسة الماضية كانت تتم بمعدل طلعة جوية واحدة يوميا.وبحسب الموقع، فإن شهر مارس/آذار الماضي شهد أكبر عدد لطلعات التجسس الجوية فوق غزة بمعدل 44 مهمة.وأشار الموقع إلى أن الحكومة البريطانية رفضت الكشف عن تفاصيل طلعات الجيش الجوية فوق غزة. وأوضح أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في 2 ديسمبر الماضي أن "طائرات التجسس لن تكون مسلحة ولن تلعب دورا قتاليا وستستخدم حصرياً لأغراض تحديد موقع المحتجزين الإسرائيليين".وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد صرح أمس الخميس، بأن بلاده لن تتبع الولايات المتحدة في حجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.وفيما يتعلق برفح، أكد كاميرون أن "لندن لن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة لكيفية حماية المدنيين في المدينة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اعترف الأربعاء الماضي، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.وقال بايدن، في مقابلة تليفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".يأتي ذلك فيما تتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 78 ألف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، حسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240509/وزير-الخارجية-البريطاني-لندن-لن-تتبع-واشنطن-في-تعليق-مبيعات-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1088685053.html

بريطانيا

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, بريطانيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار