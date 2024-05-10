https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-واسع-النطاق-شنته-القوات-الأوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1088717510.html
الجيش الروسي يصد هجوما واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الجيش الروسي يصد هجوما واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 17 قذيفة "فامباير" و5 قنابل جوية موجهة، وطائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T17:46+0000
2024-05-10T17:46+0000
2024-05-10T17:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185189_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_cae38b4af7f08f64dfdcf0cc80f1845f.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 10 مايو/ أيار، في حوالي الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، قام نظام كييف بعدد من المحاولات لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام نظام إطلاق صواريخ "آر إم-70" فامباير، وقنابل جوية موجهة، ومركبة جوية دون طيار".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240510/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-باتريوت-الأمريكية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1088716367.html
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html
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روسيا
الجيش الروسي يصد هجوما واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 17 قذيفة "فامباير" و5 قنابل جوية موجهة، وطائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 10 مايو/ أيار، في حوالي الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، قام نظام كييف بعدد من المحاولات لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام نظام إطلاق صواريخ "آر إم-70" فامباير، وقنابل جوية موجهة، ومركبة جوية دون طيار".
وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي سبعة عشر صاروخا، وخمس قنابل موجهة، وطائرة دون طيار، فوق أراضي منطقة بيلغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وحيدت نحو 6460 جنديا، خلال الأسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.