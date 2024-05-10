https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتحسن-مواقعها-في-محاور-عدة-1088705628.html

القوات الروسية تحرر 3 بلدات وتحسن مواقعها في محاور عدة

القوات الروسية تحرر 3 بلدات وتحسن مواقعها في محاور عدة

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه في الفترة من 5 إلى 10 مايو، تمكنت القوات الروسية من تحرير بلدات كوتلياروفكا وكيسلوفكا و نوفوكالينوفو. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T10:53+0000

2024-05-10T10:53+0000

2024-05-10T10:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوارة في بيان لها: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، كما هزمت القوات الروسية تسعة ألوية معادية في مناطق ستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكو التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية وسينكوفكا من مقاطعة خاركوف".وأوضح البيان أنه "تم تدمير محطتي بطاريات مضادة أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وأضاف البيان: "على مدار أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 2360 فردًا عسكريًا، وأربع دبابات، منها واحدة من طراز " ليوبارد" ألمانية الصنع واثنتان من طراز "أبرامز" امريكية الصنع، و16 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك اثنتين من " براد" أمريكية الصنع ومدرعة من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، و32 مركبة و30 مدفع ميدانية". وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع "هزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والعتاد لثلاثة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ألوية من مشاة البحرية وقوات الدفاع الوطني والحرس الوطني الأوكراني في مناطق زولوتايا بالكا، توكاريفكا، إيفانوفكا، ميخائيلوفكا، تياجينكا، ستيبنوي في مقاطعة خيرسون ومنطقة بافلوفكا في جموريه زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-الطاقة-والمجمعات-العسكرية-الأوكرانية-1088705426.html

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