https://sputnikarabic.ae/20240510/ليبرمان-داعيا-زملاءه-السياسيين-اصمتوا-1088709546.html
ليبرمان داعيا زملاءه السياسيين: "اصمتوا"
ليبرمان داعيا زملاءه السياسيين: "اصمتوا"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يكون "وراء الأبواب المغلقة"، داعيا زملاءه السياسيين إلى أن "يصمتوا". 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T13:15+0000
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وكتب ليبرمان في منشور عبر منصة "إكس": "أسمع الكثير من الكلام والتعليقات عن الولايات المتحدة، وكما أقول عن مفاوضات الرهائن، هنا أيضا أقترح على السياسيين أن يصمتوا.. كانت هناك خلافات مع الولايات المتحدة في الماضي، ولم نحولها أبدا إلى معركة عامة علنية".وتابع: "الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة في القرارات بموجب المادة السابعة، ليس له إنتاج ذاتي ولا بديل له".وفي وقت سابق، دعا ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه.وقال بايدن، في مقابلة تلفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".وقد حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، الماضي من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.وفي وقت سابق، دعا ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
ليبرمان داعيا زملاءه السياسيين: "اصمتوا"
صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يكون "وراء الأبواب المغلقة"، داعيا زملاءه السياسيين إلى أن "يصمتوا".
وكتب ليبرمان في منشور عبر منصة "إكس": "أسمع الكثير من الكلام والتعليقات عن الولايات المتحدة، وكما أقول عن مفاوضات الرهائن، هنا أيضا أقترح على السياسيين أن يصمتوا.. كانت هناك خلافات مع الولايات المتحدة في الماضي، ولم نحولها أبدا إلى معركة عامة علنية".
وأضاف: "ينبغي أن يكون مفهوما أن علاقتنا مع الأمريكيين أكثر تعقيدا بكثير من توريد الذخيرة، التي يمكن أيضا إنتاجها في إسرائيل في غضون أشهر قليلة من تنظيمها".
وتابع: "الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة في القرارات بموجب المادة السابعة، ليس له إنتاج ذاتي ولا بديل له".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن كتب وزير اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير، في منشور له: "حماس ❤ بايدن"، ما أثار وابلا من الانتقادات من جانب المشرعين الإسرائيليين.
وفي وقت سابق، دعا ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه.
وأقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.
وقال بايدن، في مقابلة تلفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة
إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".
وقد حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، الماضي من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.
ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وفي وقت سابق، دعا ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه.