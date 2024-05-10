https://sputnikarabic.ae/20240510/ليبرمان-داعيا-زملاءه-السياسيين-اصمتوا-1088709546.html

ليبرمان داعيا زملاءه السياسيين: "اصمتوا"

ليبرمان داعيا زملاءه السياسيين: "اصمتوا"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يكون "وراء الأبواب المغلقة"، داعيا زملاءه السياسيين إلى أن "يصمتوا". 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T13:15+0000

2024-05-10T13:15+0000

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وكتب ليبرمان في منشور عبر منصة "إكس": "أسمع الكثير من الكلام والتعليقات عن الولايات المتحدة، وكما أقول عن مفاوضات الرهائن، هنا أيضا أقترح على السياسيين أن يصمتوا.. كانت هناك خلافات مع الولايات المتحدة في الماضي، ولم نحولها أبدا إلى معركة عامة علنية".وتابع: "الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة في القرارات بموجب المادة السابعة، ليس له إنتاج ذاتي ولا بديل له".وفي وقت سابق، دعا ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه.وقال بايدن، في مقابلة تلفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".وقد حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، الماضي من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.وفي وقت سابق، دعا ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه.

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