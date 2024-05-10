https://sputnikarabic.ae/20240510/مجلس-الدوما-الروسي-يوافق-على-تعيين-ميخائيل-ميشوستين-رئيسا-للوزراء-1088710621.html
مجلس الدوما الروسي يوافق على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء
مجلس الدوما الروسي يوافق على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، تعيين ميخائيل ميشوستين، رئيسًا للوزراء، خلال جلسته العامة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T14:26+0000
2024-05-10T14:26+0000
2024-05-10T14:27+0000
روسيا
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وجاء في نص قرار مجلس الدوما أن "مجلس الدوما (المجلس الأدنى) من الجمعية الفيدرالية الروسية،1، قرر قبول تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية".وفي السياق ذاته، أكد ميشوستين أن الحكومة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات الواردة في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، في 29 شباط/ فبراير الماضي، بشأن أهداف التنمية الجديدة.وقال ميشوستين، خلال كلمة أمام مجلس الدوما عقب موافقة المجلس على تعيينه رئيسًا للوزراء، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات الواردة بخطاب الرئيس، وتحقيق أهداف التنمية الجديدة".وأكد ميشوستين أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي، أظهرت مدى تماسك المجتمع الروسي والتفافه حول الرئيس بوتين ومسار التنمية الذي يقوده.وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن الرئيس الروسي قدم قدم إلى مجلس الدوما اقتراحا لإعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء.وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. بعد تنصيبه، واستقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين وفقاً للقانون، وأُعلن أنه ستتم الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما لاحقاً يوم الجمعة.
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روسيا
مجلس الدوما الروسي يوافق على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء
14:26 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 14:27 GMT 10.05.2024)
أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، تعيين ميخائيل ميشوستين، رئيسًا للوزراء، خلال جلسته العامة.
وجاء في نص قرار مجلس الدوما أن "مجلس الدوما (المجلس الأدنى) من الجمعية الفيدرالية الروسية،1، قرر قبول تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية".
وتابع: "2، رفع القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية، 3، يدخل القرار حيز التنفيذ فور الموافقة عليه".
وفي السياق ذاته، أكد ميشوستين أن الحكومة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات الواردة في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، في 29 شباط/ فبراير الماضي، بشأن أهداف التنمية الجديدة.
وقال ميشوستين، خلال كلمة أمام مجلس الدوما عقب موافقة المجلس على تعيينه رئيسًا للوزراء، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات الواردة بخطاب الرئيس، وتحقيق أهداف التنمية الجديدة".
وأكد ميشوستين أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي، أظهرت مدى تماسك المجتمع الروسي والتفافه حول الرئيس بوتين ومسار التنمية الذي يقوده.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن الرئيس الروسي قدم قدم إلى مجلس الدوما اقتراحا لإعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء.
وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. بعد تنصيبه، واستقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين
وفقاً للقانون، وأُعلن أنه ستتم الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما لاحقاً يوم الجمعة.