من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها.. وهل يمكن أن تحارب دون أمريكا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
08:17 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
كريم نجا: العالم يتجه إلى المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
10:30 GMT
6 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:29 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
مساعد وزير الصحة المصري: مصر تتوجه لتوطين الصناعات الدوائية
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات الهدنة تتلاشى واستمرار عملية رفح، معابر إدخال المساعدات شبه متوقفة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240510/من-أين-تحصل-إسرائيل-على-أسلحتها-وهل-يمكن-أن-تحارب-دون-أمريكا-1088717960.html
من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها.. وهل يمكن أن تحارب دون أمريكا؟
من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها.. وهل يمكن أن تحارب دون أمريكا؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق شحنات أسلحة إلى إسرائيل، أزمة تصريحات بين واشنطن وتل أبيب التي تحدث بعض مسؤوليها عن امتلاكهم القدرة على مواصلة القتال... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T18:09+0000
2024-05-10T18:09+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102881/94/1028819435_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_9daa4f9122a6604645589d8966f1a519.jpg
ومن المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تقريرا إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، ينتقد سلوك إسرائيل في غزة، لكنه لا يتهمها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية، في ذات الوقت الذي تواجه فيه تل أبيب اتهامات باستخدام تلك الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن التقييم الذي تجريه الخارجية الأمريكية يتضمن تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أكثر من 100 شحنة أسلحة إلى إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر بداية الحرب على غزة.وتشمل تلك الشحنات أسلحة دقيقة وقذائف خارقة للتحصينات وقذائف مدفعية، خاصة القذائف عيار 155 ملم، وقذائف دبابات وأجهزة تفجير وقنابل موجهة وتقليدية.ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728، في مارس/ أذار الماضي، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن إدارة بايدن، وافقت على تزويد إسرائيل بأسلحة وعتاد عسكري بمليارات الدولارات، يشمل 1800 قنبلة "إم كي - 84" و500 قنبلة "إم كي - 82".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الكشف عن صفقة أسلحة سرية لإسرائيل، لم يتم عرضها على الكونغرس، بلغت قيمتها 147 مليون دولار، شملت قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وأنواع أخرى من العتاد العسكري.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت واشنطن على صفقة قيمتها 106 ملايين دولار لتزويد إسرائيل بـ14 ألف قذيفة دبابات.وتمثل تلك الصفقات جانبا من صفقات الأسلحة الضخمة التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء حرب غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.ومنذ عام 1948، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا سنويا لإسرائيل تقدر قيمته منذ ذلك التاريخ بنحو 260 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الخاص بالتعاون التقني بين البلدين وبرامج التسليح المشتركة وأبرزها تطوير منظومات "حيتس" الصاروخية ومنظومة القبة الحديدية والتعاون في تقنيات الطيران المأهول والمسير.كما تمثل الأسلحة الأمريكية العمود الفقري للجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه، وخاصة في مجال القوات الجوية التي تحرص واشنطن دوما على منح إسرائيل تفوقا كبيرا على جيوش المنطقة سواء بإمدادها بالنسخ المتطورة من مقاتلات "إف - 15" متعددة المهام، أو "إف - 15" الأكثر تطورا، وأخيرا طائرات "إف - 35" الشبحية، التي تنتمي للجيل الخامس من المقاتلات الحربية.وفي مجال الدفاع الجوي، حصلت إسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي على منظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت"، كما حصلت مؤخرا على أنظمة "ثاد" الأكثر تطورا، التي تطورها واشنطن لاعتراض الأهداف الجوية في طبقات الجو العليا.من يمد إسرائيل بالسلاح؟تتضح إجابة هذا السؤال في إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي عن الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2019، حيث تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن نحو 82 في المئة من الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل في تلك الفترة، وهو ما يعني أنه في حال أوقفت واشنطن إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، فإن القدرة الفعلية لجيشها من ناحية العتاد والذخائر ستنخفض إلى أقل من 20 في المئة، وهي نسبة لا يمكن على أساسها اتخاذ قرار بشن حرب واسعة.وبحسب الإحصائيات، فإن ألمانيا تمثل ثاني مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بنسبة نحو 15 في المئة، تليها إيطاليا بنحو 2 في المئة، ثم كندا وفرنسا بنسبة لا تتجاوز 1 في المئة.ويعني ذلك أن جميع الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل من الدول الأخرى لا تساوي 25 في المئة مما تحصل عليه تل أبيب من واشنطن، سواء في حرب غزة الحالية، أو في حروبها السابقة.وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الداعمين للجيش الإسرائيلي في جميع حروبه، وهو ما يمكن إسرائيل من تعويض أي نقص في الذخائر والعتاد العسكري ومواصلة الحرب، وفي حالة تخلت واشنطن عن تل أبيب، فإن ذلك يعني أن الأخيرة لن تستطيع تعويض خسائر جيشها خلال القتال بصورة يمكن أن تقودها للهزيمة، وهو ما يؤكده مبدأ عسكري يقول إن "انقطاع خطوط الإمداد يقود إلى خسارة الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-المالية-الإسرائيلي-الحديث-مع-حماس-يكون-من-خلال-القذائف-والقنابل-1088293125.html
https://sputnikarabic.ae/20230702/إسرائيل-تعتزم-شراء-25-مقاتلة-إف-35-بقيمة-3-مليارات-دولار-1078658299.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/محملا-بـقائمة-أمنيات-بالأسلحة-الأمريكية-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-واشنطن--1087324225.html
إسرائيل
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102881/94/1028819435_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d26f68cb7f447a5d97a23811bee8d2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها.. وهل يمكن أن تحارب دون أمريكا؟

18:09 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guezالقوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق شحنات أسلحة إلى إسرائيل، أزمة تصريحات بين واشنطن وتل أبيب التي تحدث بعض مسؤوليها عن امتلاكهم القدرة على مواصلة القتال ودخول رفح بمفردهم، بينما أكد آخرون أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق أهدافها دون الأسلحة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تقريرا إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، ينتقد سلوك إسرائيل في غزة، لكنه لا يتهمها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية، في ذات الوقت الذي تواجه فيه تل أبيب اتهامات باستخدام تلك الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
"سندخل رفح دون مساعدات"... هجوم إسرائيلي على بايدن بعد تعليق شحنات الأسلحة
أمس, 06:57 GMT
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن التقييم الذي تجريه الخارجية الأمريكية يتضمن تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أكثر من 100 شحنة أسلحة إلى إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر بداية الحرب على غزة.
وتشمل تلك الشحنات أسلحة دقيقة وقذائف خارقة للتحصينات وقذائف مدفعية، خاصة القذائف عيار 155 ملم، وقذائف دبابات وأجهزة تفجير وقنابل موجهة وتقليدية.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
وزير المالية الإسرائيلي: الحديث مع "حماس" يكون من خلال القذائف والقنابل
26 أبريل, 05:41 GMT
ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728، في مارس/ أذار الماضي، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن إدارة بايدن، وافقت على تزويد إسرائيل بأسلحة وعتاد عسكري بمليارات الدولارات، يشمل 1800 قنبلة "إم كي - 84" و500 قنبلة "إم كي - 82".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الكشف عن صفقة أسلحة سرية لإسرائيل، لم يتم عرضها على الكونغرس، بلغت قيمتها 147 مليون دولار، شملت قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وأنواع أخرى من العتاد العسكري.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت واشنطن على صفقة قيمتها 106 ملايين دولار لتزويد إسرائيل بـ14 ألف قذيفة دبابات.
وتمثل تلك الصفقات جانبا من صفقات الأسلحة الضخمة التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء حرب غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار
2 يوليو 2023, 10:59 GMT
ومنذ عام 1948، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا سنويا لإسرائيل تقدر قيمته منذ ذلك التاريخ بنحو 260 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الخاص بالتعاون التقني بين البلدين وبرامج التسليح المشتركة وأبرزها تطوير منظومات "حيتس" الصاروخية ومنظومة القبة الحديدية والتعاون في تقنيات الطيران المأهول والمسير.
كما تمثل الأسلحة الأمريكية العمود الفقري للجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه، وخاصة في مجال القوات الجوية التي تحرص واشنطن دوما على منح إسرائيل تفوقا كبيرا على جيوش المنطقة سواء بإمدادها بالنسخ المتطورة من مقاتلات "إف - 15" متعددة المهام، أو "إف - 15" الأكثر تطورا، وأخيرا طائرات "إف - 35" الشبحية، التي تنتمي للجيل الخامس من المقاتلات الحربية.
وفي مجال الدفاع الجوي، حصلت إسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي على منظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت"، كما حصلت مؤخرا على أنظمة "ثاد" الأكثر تطورا، التي تطورها واشنطن لاعتراض الأهداف الجوية في طبقات الجو العليا.

من يمد إسرائيل بالسلاح؟

تتضح إجابة هذا السؤال في إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي عن الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2019، حيث تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن نحو 82 في المئة من الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل في تلك الفترة، وهو ما يعني أنه في حال أوقفت واشنطن إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، فإن القدرة الفعلية لجيشها من ناحية العتاد والذخائر ستنخفض إلى أقل من 20 في المئة، وهي نسبة لا يمكن على أساسها اتخاذ قرار بشن حرب واسعة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
محملا بـ"قائمة أمنيات" بالأسلحة الأمريكية... وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن
24 مارس, 09:32 GMT
وبحسب الإحصائيات، فإن ألمانيا تمثل ثاني مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بنسبة نحو 15 في المئة، تليها إيطاليا بنحو 2 في المئة، ثم كندا وفرنسا بنسبة لا تتجاوز 1 في المئة.
ويعني ذلك أن جميع الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل من الدول الأخرى لا تساوي 25 في المئة مما تحصل عليه تل أبيب من واشنطن، سواء في حرب غزة الحالية، أو في حروبها السابقة.
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الداعمين للجيش الإسرائيلي في جميع حروبه، وهو ما يمكن إسرائيل من تعويض أي نقص في الذخائر والعتاد العسكري ومواصلة الحرب، وفي حالة تخلت واشنطن عن تل أبيب، فإن ذلك يعني أن الأخيرة لن تستطيع تعويض خسائر جيشها خلال القتال بصورة يمكن أن تقودها للهزيمة، وهو ما يؤكده مبدأ عسكري يقول إن "انقطاع خطوط الإمداد يقود إلى خسارة الحرب".
© Sputnikأبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور18:12 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала