https://sputnikarabic.ae/20240510/-أونروا-نحو-110-آلاف-شخص-فروا-من-رفح-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-1088701742.html

"أونروا": نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح نتيجة القصف الإسرائيلي

"أونروا": نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح نتيجة القصف الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح جنوبي قطاع غزة بحثا عن مكان آمن في ظل اشتداد... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T07:43+0000

2024-05-10T07:43+0000

2024-05-10T07:43+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087982025_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca8d113032c4dc09cb43a624362b1ec5.jpg

وقالت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس"، إنه "مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح، يستمر التهجير القسري".وتابعت "الأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار".وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-إسرائيلي-محادثات-القاهرة-انتهت-وسنمضي-إلى-رفح-كما-هو-مخطط-1088690759.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار