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"أونروا" تعلن نزوح نحو 300 ألف شخص من رفح خلال الأسبوع الماضي
"أونروا" تعلن نزوح نحو 300 ألف شخص من رفح خلال الأسبوع الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، نزوح نحو 300 ألف شخص من رفح جنوبي قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T12:07+0000
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ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن الـ"أونروا"، بيانا قالت فيه إن "ذلك النزوح جاء مع استمرار التهجير القسري واللاإنساني للفلسطينيين"، مكررة عبارة "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه" في القطاع.وفي وقت سابق، حذر المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني، من أن "أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية تجبر الناس في رفح على الفرار لأي مكان"، مشيرا إلى أنه "منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في غزة مرات عدة بمعدل مرة كل شهر في المتوسط".ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في منشورات، أمس السبت، لإخلاء مخيمات رفح والشابورة وخربة العدس والجنينة جنوبي القطاع والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية" في إشارة إلى منطقة المواصي.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، بمقتل 9 فلسطينيين، جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي لمنزل عائلة "الحشاش" في منطقة عريّبة شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بشكل عنيف، المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، بحسب الوكالة.وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" النار باتجاه سيارات إسعاف قرب عيادة الـ"أونروا"، وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا للوكالة.في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"أونروا" تعلن نزوح نحو 300 ألف شخص من رفح خلال الأسبوع الماضي

12:07 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / -رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، نزوح نحو 300 ألف شخص من رفح جنوبي قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن الـ"أونروا"، بيانا قالت فيه إن "ذلك النزوح جاء مع استمرار التهجير القسري واللاإنساني للفلسطينيين"، مكررة عبارة "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه" في القطاع.
وفي وقت سابق، حذر المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني، من أن "أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية تجبر الناس في رفح على الفرار لأي مكان"، مشيرا إلى أنه "منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في غزة مرات عدة بمعدل مرة كل شهر في المتوسط".
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ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في منشورات، أمس السبت، لإخلاء مخيمات رفح والشابورة وخربة العدس والجنينة جنوبي القطاع والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية" في إشارة إلى منطقة المواصي.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، بمقتل 9 فلسطينيين، جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي لمنزل عائلة "الحشاش" في منطقة عريّبة شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بشكل عنيف، المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، بحسب الوكالة.
وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" النار باتجاه سيارات إسعاف قرب عيادة الـ"أونروا"، وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا للوكالة.
في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
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