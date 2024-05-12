https://sputnikarabic.ae/20240512/مسؤول-ليبي-يكشف-تفاصيل-انضمام-بلاده-إلى-دعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-لدى-العدل-الدولية-1088755349.html

مسؤول ليبي يكشف تفاصيل انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى العدل الدولية

مسؤول ليبي يكشف تفاصيل انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى العدل الدولية

سبوتنيك عربي

كشف أحمد الجهاني، ممثل ليبيا لدى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، اليوم الأحد، تفاصيل انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T07:15+0000

2024-05-12T07:15+0000

2024-05-12T07:15+0000

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ونقلت قناة "الجزيرة"، صباح اليوم الأحد، عن الجهاني، قوله إن "المحكمة قبلت الطلب الليبي بشأن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد تل أبيب".وأضاف الجهاني أن "هناك تنسيقا ليبيا لهذه الخطوة مع جامعة الدول العربية وبعض الدول المساندة للقضية الفلسطينية وبعض دول أمريكا اللاتينية لاتخاذ مثل هذه الخطوات"، متابعا: "ليبيا هي أول دولة انضمت رسميا إلى هذا الملف، أمس الجمعة، حيث فحصت المحكمة الملف الليبي بالكامل لطلب الانضمام، وكان الرد إيجابيًّا وتم قبول الملف".وأشار المسؤول الليبي إلى أن "المهلة الممنوحة لإبداء الملاحظات المكتوبة بشأن الطلب الليبي لدى محكمة العدل الدولية، تنتهي في 10 يوليو/ تموز المقبل"، متوقعا قبول الانضمام وعدم اعتراض أي طرف، منوها إلى أنه "من حق جنوب أفريقيا وإسرائيل، الاطلاع على فحوى الطلب والرد عليه".وبيَّن حمد الجهاني أن "الطلب الليبي للانضمام إلى جنوب أفريقيا، في الدعوى المقامة، هدفه إدانة دولة الاحتلال التي ترتكب إبادة جماعية، ولدى الفريق الليبي مذكرة تجاوزت 21 صفحة، تتضمن توثيقا للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أو الضفة الغربية".وأعلنت محكمة العدل الدولية، أول أمس الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت أول أمس الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.وهذه هي المرة الثالثة، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت إبادة جماعية ضد الأراضي الفلسطينية.

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