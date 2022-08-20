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https://sputnikarabic.ae/20220820/وزير-سوداني-قد-نعلن-خلال-ساعات-أن-البلاد-منطقة-كوارث-طبيعية-1066675107.html
وزير سوداني: قد نعلن خلال ساعات أن البلاد منطقة كوارث طبيعية
وزير سوداني: قد نعلن خلال ساعات أن البلاد منطقة كوارث طبيعية
قال وزير التنمية الاجتماعية، في السودان أحمد آدم بخيت إنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول التي ضربت البلاد. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:59+0000
2022-08-20T21:59+0000
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وأشار بخيت في تصريحات لفضائية "العربية" إلى أن "حالة التأهب مستمرة ونتوقع مزيداً من الأمطار".وكشف الوزير عن "تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، مما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق".وناشد المنظمات والدول الصديقة المساعدة، مؤكدا أن "هناك احتياجات عاجلة للغذاء وإيواء متضرري السيول".وأعلنت عدة دول عربية من بينها مصر والإمارات وقطر إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وتهدف المساعدات للمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.كما تهدف لدعم جهود السودان وقدرات مؤسساته المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية التي نجمت عن السيول والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في البلاد.وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا أوجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/رجال-أعمال-سودانيون-يطلقون-مبادرة-لدعم-متضرري-السيول-والأمطار-1066674979.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير سوداني: قد نعلن خلال ساعات أن البلاد منطقة كوارث طبيعية

21:59 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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قال وزير التنمية الاجتماعية، في السودان أحمد آدم بخيت إنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول التي ضربت البلاد.
وأشار بخيت في تصريحات لفضائية "العربية" إلى أن "حالة التأهب مستمرة ونتوقع مزيداً من الأمطار".
وكشف الوزير عن "تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، مما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق".
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
رجال أعمال سودانيون يطلقون مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار
21:52 GMT
وناشد المنظمات والدول الصديقة المساعدة، مؤكدا أن "هناك احتياجات عاجلة للغذاء وإيواء متضرري السيول".
وأعلنت عدة دول عربية من بينها مصر والإمارات وقطر إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وتهدف المساعدات للمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.
كما تهدف لدعم جهود السودان وقدرات مؤسساته المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية التي نجمت عن السيول والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في البلاد.
وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا أوجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
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