https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-يعلن-عن-اجتماع-محتمل-بشأن-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066732980.html
بوريل يعلن عن اجتماع محتمل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
بوريل يعلن عن اجتماع محتمل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه من الممكن عقد اجتماع محتمل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني "هذا الأسبوع" بعد أن قدمت طهران ردها... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T15:16+0000
2022-08-22T15:16+0000
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وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في سانتاندير بإسبانيا: "كان من المقرر عقد اجتماع في فيينا نهاية الأسبوع الماضي لكن ذلك لم يكن ممكنا، ومن المحتمل أن يتم هذا الأسبوع"، بحسب وكالة "فرانس برس".إن الجهود المبذولة لإحياء ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة – اتفاقية عام 2015 بين القوى العالمية وطهران والتي تهدف إلى كبح طموحات إيران النووية - وصلت إلى منعطف حاسم.في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أكثر من عام من المحادثات التي نسقها بوريل وفريقه، قدم الاتحاد الأوروبي ما أسماه بالنص "النهائي".تهدف الوثيقة إلى استعادة الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه، بعد أن انسحب الرئيس - آنذاك - دونالد ترامب منه في عام 2018.دفعت هذه الخطوة إيران إلى التراجع عن التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة وتخصيب مخزونها من اليورانيوم بشكل مطرد ليقترب من مستويات الأسلحة.من جانبه قال بوريل اليوم إن المفاوضات وصلت إلى أبعد نقطة يمكن بلوغها وإن "هذه هي نقطة الانعطاف"، مضيفا: "كان هناك رد إيراني اعتقدت أنه معقول أن أحيله إلى الولايات المتحدة".وتابع: "الولايات المتحدة لم ترد رسميا بعد، لكننا ننتظر ردهم وآمل أن يسمح لنا الرد بإنهاء المفاوضات - آمل ذلك، لكن لا يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220822/غانتس-يصف-الاتفاق-النووي-الوشيك-مع-إيران-بالسيئ-ويؤكد-استعداد-تل-أبيب-للتحرك-1066706822.html
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أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
بوريل يعلن عن اجتماع محتمل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
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قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه من الممكن عقد اجتماع محتمل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني "هذا الأسبوع" بعد أن قدمت طهران ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في سانتاندير بإسبانيا: "كان من المقرر عقد اجتماع في فيينا نهاية الأسبوع الماضي لكن ذلك لم يكن ممكنا، ومن المحتمل أن يتم هذا الأسبوع"، بحسب وكالة "فرانس برس".
إن الجهود المبذولة لإحياء ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة – اتفاقية عام 2015 بين القوى العالمية وطهران والتي تهدف إلى كبح طموحات إيران النووية - وصلت إلى منعطف حاسم.
في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أكثر من عام من المحادثات التي نسقها بوريل وفريقه، قدم الاتحاد الأوروبي ما أسماه بالنص "النهائي".
تهدف الوثيقة إلى استعادة الاتفاق النووي
بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه، بعد أن انسحب الرئيس - آنذاك - دونالد ترامب منه في عام 2018.
دفعت هذه الخطوة إيران إلى التراجع عن التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة وتخصيب مخزونها من اليورانيوم بشكل مطرد ليقترب من مستويات الأسلحة.
من جانبه قال بوريل اليوم إن المفاوضات وصلت إلى أبعد نقطة يمكن بلوغها وإن "هذه هي نقطة الانعطاف"، مضيفا: "كان هناك رد إيراني اعتقدت أنه معقول أن أحيله إلى الولايات المتحدة
".
وتابع: "الولايات المتحدة لم ترد رسميا بعد، لكننا ننتظر ردهم وآمل أن يسمح لنا الرد بإنهاء المفاوضات - آمل ذلك، لكن لا يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".