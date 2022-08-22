https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-خيرسون-هجوم-كييف-على-جسر-أنتونوفسكي-ضربة-إرهابية-ضد-المدنيين-1066731094.html
سلطات خيرسون: هجوم كييف على جسر أنتونوفسكي ضربة إرهابية ضد المدنيين
سلطات خيرسون: هجوم كييف على جسر أنتونوفسكي ضربة إرهابية ضد المدنيين
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" إن "هجوم القوات الأوكرانية على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون هو هجوم إرهابي يستهدف... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح ستريموسوف، اليوم الاثنين: "نتيجة للقصف النهاري على جسر أنتونوفسكي، أصيب ما لا يقل عن 15 موظفا مدنيا من صفوف مديرية الإصلاح والترميم المحلية".وأوضحت السلطات في وقت لاحق إصابة إجمالي 16 شخصًا بجروح خلال الهجوم الصاروخي ومقتل اثنين، ووقعت الضربة على الجسر بالتزامن مع عبور ناقلة، لذلك كان هناك أيضا ضحايا من بين ركابها.وقال ستريموسوف: "هذا هجوم إرهابي موجه ضد السكان المدنيين، لم يصب عسكري واحد بل مدنيون فقط".
https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-دونيتسك-تعتبر-تصريحات-زيلينسكي-حول-محاكمة-مجرمي-الحرب-الأوكران-دليلا-على-إدانته-1066710480.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
سلطات خيرسون: هجوم كييف على جسر أنتونوفسكي ضربة إرهابية ضد المدنيين
14:08 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 22.08.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" إن "هجوم القوات الأوكرانية على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون هو هجوم إرهابي يستهدف السكان المدنيين".
وأوضح ستريموسوف، اليوم الاثنين: "نتيجة للقصف النهاري على جسر أنتونوفسكي
، أصيب ما لا يقل عن 15 موظفا مدنيا من صفوف مديرية الإصلاح والترميم المحلية".
وتالع: "تم توجيه الضربة إلى مواقع ورشات الإصلاح من منظومات الصواريخ الأمريكية هيمارس".
وأوضحت السلطات في وقت لاحق إصابة إجمالي 16 شخصًا بجروح خلال الهجوم الصاروخي ومقتل اثنين، ووقعت الضربة على الجسر بالتزامن مع عبور ناقلة، لذلك كان هناك أيضا ضحايا من بين ركابها.
وقال ستريموسوف
: "هذا هجوم إرهابي موجه ضد السكان المدنيين، لم يصب عسكري واحد بل مدنيون فقط".