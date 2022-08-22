عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-خيرسون-هجوم-كييف-على-جسر-أنتونوفسكي-ضربة-إرهابية-ضد-المدنيين-1066731094.html
سلطات خيرسون: هجوم كييف على جسر أنتونوفسكي ضربة إرهابية ضد المدنيين
سلطات خيرسون: هجوم كييف على جسر أنتونوفسكي ضربة إرهابية ضد المدنيين
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" إن "هجوم القوات الأوكرانية على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون هو هجوم إرهابي يستهدف... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:08+0000
2022-08-22T14:14+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061624413_0:0:3607:2029_1920x0_80_0_0_e889f2dbcda147902e9597cf23654d71.jpg
وأوضح ستريموسوف، اليوم الاثنين: "نتيجة للقصف النهاري على جسر أنتونوفسكي، أصيب ما لا يقل عن 15 موظفا مدنيا من صفوف مديرية الإصلاح والترميم المحلية".وأوضحت السلطات في وقت لاحق إصابة إجمالي 16 شخصًا بجروح خلال الهجوم الصاروخي ومقتل اثنين، ووقعت الضربة على الجسر بالتزامن مع عبور ناقلة، لذلك كان هناك أيضا ضحايا من بين ركابها.وقال ستريموسوف: "هذا هجوم إرهابي موجه ضد السكان المدنيين، لم يصب عسكري واحد بل مدنيون فقط".
https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-دونيتسك-تعتبر-تصريحات-زيلينسكي-حول-محاكمة-مجرمي-الحرب-الأوكران-دليلا-على-إدانته-1066710480.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061624413_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_a91e1591711dace891fe5e87512b8b05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

سلطات خيرسون: هجوم كييف على جسر أنتونوفسكي ضربة إرهابية ضد المدنيين

14:08 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 22.08.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" إن "هجوم القوات الأوكرانية على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون هو هجوم إرهابي يستهدف السكان المدنيين".
وأوضح ستريموسوف، اليوم الاثنين: "نتيجة للقصف النهاري على جسر أنتونوفسكي، أصيب ما لا يقل عن 15 موظفا مدنيا من صفوف مديرية الإصلاح والترميم المحلية".
وتالع: "تم توجيه الضربة إلى مواقع ورشات الإصلاح من منظومات الصواريخ الأمريكية هيمارس".
دورية للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عند فوهة البركان من الغارة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ياتسكوفكا المحررة، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
سلطات دونيتسك تعتبر تصريحات زيلينسكي حول محاكمة مجرمي الحرب الأوكران دليلا على إدانته
09:11 GMT
وأوضحت السلطات في وقت لاحق إصابة إجمالي 16 شخصًا بجروح خلال الهجوم الصاروخي ومقتل اثنين، ووقعت الضربة على الجسر بالتزامن مع عبور ناقلة، لذلك كان هناك أيضا ضحايا من بين ركابها.
وقال ستريموسوف: "هذا هجوم إرهابي موجه ضد السكان المدنيين، لم يصب عسكري واحد بل مدنيون فقط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала