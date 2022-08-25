https://sputnikarabic.ae/20220825/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقترب-من-3100-دولار-للمرة-الأولى-منذ-مارس-1066824468.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3200 دولار للمرة الأولى منذ مارس
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3200 دولار للمرة الأولى منذ مارس
تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، صباح اليوم الخميس، من 3200 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ مارس،آذار الماضي، وفقا لبيانات. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T07:35+0000
2022-08-25T07:35+0000
2022-08-25T07:42+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجل ارتفاع أسعار الغاز عند مستوى 3232.5 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 10:10 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2990.6 دولار، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس /آب إلى 2 سبتمبر/أيلول.وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاحات في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر وحدة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
https://sputnikarabic.ae/20220823/العقود-الآجلة-للغاز-الأمريكي-تقفز-لأعلى-مستوى-منذ-عام-2008-1066760225.html
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اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3200 دولار للمرة الأولى منذ مارس
07:35 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، صباح اليوم الخميس، من 3200 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ مارس،آذار الماضي، وفقا لبيانات.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة
(على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجل ارتفاع أسعار الغاز عند مستوى 3232.5 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 10:10 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2990.6 دولار، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وتتأثر الأسعار
بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس /آب إلى 2 سبتمبر/أيلول.
وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاحات في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر وحدة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.