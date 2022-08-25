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إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي
https://sputnikarabic.ae/20220825/إثيوبيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-محادثات-السلام-غير-المشروطة-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-1066831376.html
إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي
إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي
أعلنت وزارة الخارجية في إثيوبيا دعوتها للمجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي 25.08.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, العمليات العسكرية في تيغراي
العالم, العمليات العسكرية في تيغراي

إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي

10:08 GMT 25.08.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
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أعلنت وزارة الخارجية في إثيوبيا دعوتها للمجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي
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