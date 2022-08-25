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https://sputnikarabic.ae/20220825/بعد-اجتماع-وزراء-دفاع-فنلندا-والسويد-والنرويج-ما-هي-قدرات-جيوش-الدول-الثلاث-1066824701.html
بعد اجتماع وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج... ما هي قدرات جيوش الدول الثلاث؟
بعد اجتماع وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج... ما هي قدرات جيوش الدول الثلاث؟
يصنف الجيش النرويجي في المرتبة رقم 33 بين أقوى 142 جيشا في العالم وهو أحد الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T07:58+0000
2022-08-25T07:58+0000
رصد عسكري
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ويصنف الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما يأتي الجيش الفنلندي في المرتبة رقم 53، وكلاهما ليس عضوا في حلف "الناتو"، لكن الدولتين تقدمتا بطلبات الانضمام إلى الحلف قبل أشهر.وفيما يلي معلومات عن قدرات الجيوش الثلاثة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.الجيش السويدييحتل المرتبة رقم 25 عالميا بـ 38 ألف جندي و204 طائرة و121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة.كما يمتلك 48 مدفعا ذاتي الحركة وأسطولا حربيا يتكون من 316 وحدة بحرية بينها 5 غواصات.الجيش النرويجييحتل المرتبة رقم 33 عالميا بـ 63 ألف جندي 161 طائرة و36 دبابة و700 مدرعة.كما يمتلك 80 مدفعا ذاتي الحركة و12 راجمة صواريخ وأسطولا حربيا يتكون من 48 وحدة بحرية بينها 6 غواصات.الجيش الفنلندييحتل المرتبة رقم 53 عالميا بـ 937 ألف جندي بينهم 900 ألف قوات احتياجية، و192 طائرة و200 دبابة وألفين و90 مدرعة.كما يمتلك 115 مدفعا ذاتي الحركة و662 مدفع ميداني و63 راجمة صواريخ وأسطولا حربيا يتكون من 264 وحدة.لماذا يجتمع وزراء الدول الثلاث في فنلندا؟وأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع أنتي كايكونين سيعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع وزراء دفاع السويد والنرويج لبحث التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث ومسألة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو".وتسعى كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما تمثل النرويج أحد الأعضاء المؤسسين في الحلف ويرجع تاريخ انضمامها إلى عام 1949.
https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html
https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يستعد-الناتو-لحرب-ذرية-معلومات-عن-قدراته-النووية-1066662484.html
https://sputnikarabic.ae/20220824/وزراء-دفاع-فنلندا-والسويد-والنرويج-يناقشون-التعاون-الدفاعي-1066820920.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد اجتماع وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج... ما هي قدرات جيوش الدول الثلاث؟

07:58 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / ALESSANDRO RAMPAZZOجنود تابعون إلى جيش فنلندا
جنود تابعون إلى جيش فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / ALESSANDRO RAMPAZZO
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يصنف الجيش النرويجي في المرتبة رقم 33 بين أقوى 142 جيشا في العالم وهو أحد الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويصنف الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما يأتي الجيش الفنلندي في المرتبة رقم 53، وكلاهما ليس عضوا في حلف "الناتو"، لكن الدولتين تقدمتا بطلبات الانضمام إلى الحلف قبل أشهر.
أفراد الجيش التشيكي خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
ما هي القدرات العسكرية لأقوى 10 جيوش في "الناتو" وترتيبها عالميا؟
20 فبراير, 12:52 GMT
وفيما يلي معلومات عن قدرات الجيوش الثلاثة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
قنابل نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
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20 أغسطس, 15:42 GMT

الجيش السويدي

يحتل المرتبة رقم 25 عالميا بـ 38 ألف جندي و204 طائرة و121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة.
ميزانية دفاع الجيش السويدي تقدر بـ 8.6 مليار دولار.
كما يمتلك 48 مدفعا ذاتي الحركة وأسطولا حربيا يتكون من 316 وحدة بحرية بينها 5 غواصات.

الجيش النرويجي

يحتل المرتبة رقم 33 عالميا بـ 63 ألف جندي 161 طائرة و36 دبابة و700 مدرعة.
ميزانية دفاع الجيش السويدي تقدر بـ 8.3 مليار دولار.
كما يمتلك 80 مدفعا ذاتي الحركة و12 راجمة صواريخ وأسطولا حربيا يتكون من 48 وحدة بحرية بينها 6 غواصات.

الجيش الفنلندي

يحتل المرتبة رقم 53 عالميا بـ 937 ألف جندي بينهم 900 ألف قوات احتياجية، و192 طائرة و200 دبابة وألفين و90 مدرعة.
ميزانية دفاع الجيش السويدي تقدر بـ 6.3 مليار دولار.
كما يمتلك 115 مدفعا ذاتي الحركة و662 مدفع ميداني و63 راجمة صواريخ وأسطولا حربيا يتكون من 264 وحدة.

لماذا يجتمع وزراء الدول الثلاث في فنلندا؟

وأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع أنتي كايكونين سيعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع وزراء دفاع السويد والنرويج لبحث التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث ومسألة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو".
جندي خلال مناورات عسكرية سهم 22 (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي
أمس, 23:40 GMT
وتسعى كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما تمثل النرويج أحد الأعضاء المؤسسين في الحلف ويرجع تاريخ انضمامها إلى عام 1949.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
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