https://sputnikarabic.ae/20220825/بعد-اجتماع-وزراء-دفاع-فنلندا-والسويد-والنرويج-ما-هي-قدرات-جيوش-الدول-الثلاث-1066824701.html

بعد اجتماع وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج... ما هي قدرات جيوش الدول الثلاث؟

بعد اجتماع وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج... ما هي قدرات جيوش الدول الثلاث؟

يصنف الجيش النرويجي في المرتبة رقم 33 بين أقوى 142 جيشا في العالم وهو أحد الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T07:58+0000

2022-08-25T07:58+0000

2022-08-25T07:58+0000

رصد عسكري

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ويصنف الجيش السويدي في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما يأتي الجيش الفنلندي في المرتبة رقم 53، وكلاهما ليس عضوا في حلف "الناتو"، لكن الدولتين تقدمتا بطلبات الانضمام إلى الحلف قبل أشهر.وفيما يلي معلومات عن قدرات الجيوش الثلاثة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.الجيش السويدييحتل المرتبة رقم 25 عالميا بـ 38 ألف جندي و204 طائرة و121 دبابة و3 آلاف و371 مدرعة.كما يمتلك 48 مدفعا ذاتي الحركة وأسطولا حربيا يتكون من 316 وحدة بحرية بينها 5 غواصات.الجيش النرويجييحتل المرتبة رقم 33 عالميا بـ 63 ألف جندي 161 طائرة و36 دبابة و700 مدرعة.كما يمتلك 80 مدفعا ذاتي الحركة و12 راجمة صواريخ وأسطولا حربيا يتكون من 48 وحدة بحرية بينها 6 غواصات.الجيش الفنلندييحتل المرتبة رقم 53 عالميا بـ 937 ألف جندي بينهم 900 ألف قوات احتياجية، و192 طائرة و200 دبابة وألفين و90 مدرعة.كما يمتلك 115 مدفعا ذاتي الحركة و662 مدفع ميداني و63 راجمة صواريخ وأسطولا حربيا يتكون من 264 وحدة.لماذا يجتمع وزراء الدول الثلاث في فنلندا؟وأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع أنتي كايكونين سيعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع وزراء دفاع السويد والنرويج لبحث التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث ومسألة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو".وتسعى كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما تمثل النرويج أحد الأعضاء المؤسسين في الحلف ويرجع تاريخ انضمامها إلى عام 1949.

https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html

https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يستعد-الناتو-لحرب-ذرية-معلومات-عن-قدراته-النووية-1066662484.html

https://sputnikarabic.ae/20220824/وزراء-دفاع-فنلندا-والسويد-والنرويج-يناقشون-التعاون-الدفاعي-1066820920.html

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