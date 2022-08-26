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https://sputnikarabic.ae/20220826/قطر-تعلن-عن-3-فئات-فقط-يحق-لهم-دخول-البلاد-بداية-من-نوفمبر-المقبل--1066866434.html
قطر تعلن عن 3 فئات فقط يحق لهم دخول البلاد بداية من نوفمبر المقبل
قطر تعلن عن 3 فئات فقط يحق لهم دخول البلاد بداية من نوفمبر المقبل
أعلنت السلطات القطرية قصر دخول البلاد على 3 فئات فقط بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:47+0000
2022-08-26T11:47+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لما نشرته الشرق القطرية، فإن الفئات الثلاث هم المواطنون والمقيمون، وحاملو بطاقة "هيا" الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.وأوضحت أن المواطنين والمقيمين أصحاب الإقامات السارية سيظل الوضع بالنسبة لهم طبيعيا، "ولن يتأثر خلال فترة مونديال قطر، حيث سيستطيعون الدخول والخروج من البلاد بشكل طبيعي"وفيما لفتت إلى أن صاحبها يمكنه الدخول والخروج من البلاد حتى 23 يناير 2023،شددت على أن "آخر دخول للجماهير إلى قطر ببطاقة هيا سيكون في 23 ديسمبر المقبل ولن يسمح بالدخول بعدها".
https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكومة-القطرية-تبحث-استعدادات-استضافة-كأس-العالم-2022-1066804871.html
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

قطر تعلن عن 3 فئات فقط يحق لهم دخول البلاد بداية من نوفمبر المقبل

11:47 GMT 26.08.2022
© NASEEM ZEITOONشعار مونديال قطر 2022
شعار مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© NASEEM ZEITOON
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أعلنت السلطات القطرية قصر دخول البلاد على 3 فئات فقط بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووفقا لما نشرته الشرق القطرية، فإن الفئات الثلاث هم المواطنون والمقيمون، وحاملو بطاقة "هيا" الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
ملعب الثمامة، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
الحكومة القطرية تبحث استعدادات استضافة كأس العالم 2022
24 أغسطس, 13:56 GMT
وأوضحت أن المواطنين والمقيمين أصحاب الإقامات السارية سيظل الوضع بالنسبة لهم طبيعيا، "ولن يتأثر خلال فترة مونديال قطر، حيث سيستطيعون الدخول والخروج من البلاد بشكل طبيعي"

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قد أوضحت أن بطاقة هيا الخاصة ببطولة كأس العالم سيتم تفعيلها بداية من الأول من نوفمبر المقبل.

وفيما لفتت إلى أن صاحبها يمكنه الدخول والخروج من البلاد حتى 23 يناير 2023،شددت على أن "آخر دخول للجماهير إلى قطر ببطاقة هيا سيكون في 23 ديسمبر المقبل ولن يسمح بالدخول بعدها".
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