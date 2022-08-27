https://sputnikarabic.ae/20220827/مسؤول-بوزارة-الداخلية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-لوكالة-سبوتنيك-نجوت-من-محاولة-اغتيال-1066891229.html
مسؤول بوزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة سبوتنيك: نجوت من محاولة اغتيال
مسؤول بوزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة سبوتنيك: نجوت من محاولة اغتيال
قال فيتالي كيسيليف المسؤول بوزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إنه نجا من محاولة قتل. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T08:31+0000
2022-08-27T08:31+0000
2022-08-27T08:31+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لوكالة سبوتنيك، قال كيسيليف: "في نهاية شهر مايو من هذا العام، كانت هناك محاولة لاغتيالي، وحتى الآن ، لم نكشف عن هذا الظرف وما حدث فيه"، مؤكدا: "يجري الآن متابعة البحث وإجراءات التحقيق".وحدد المسؤول في وزارة الداخلية بجمهورية لوغانيسك الشعبية، مكان تعرضه لمحاولة الاغتيال، قائلا إنها وقعت في وسط لوغانسك، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل أخرى.وشدد كيسيليف على أن كييف تعتمد على نطاق واسع على "الأساليب الإرهابية للحرب" ، مشيرا إلى أنه جرت محاولات لقتل رؤساء بلديات ميليتوبول وماريوبول وزابوريزهزهيا وليسيتشانسك.وقال: "كانت محاولة الاغتيال التي وقعت بسبب قناعاتي السياسية، لأننا جميعًا نقول الحقيقة بشأن جرائم القوات المسلحة لأوكرانيا على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فضلاً عن الاستفزازات التي تنفذ عمليات على أراضي الاتحاد الروسي".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبية (DPR و LPR) المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/زعيم-روسيا-الموحدة-دونيتسك-ولوغانسك-جزء-من-روسيا-1066836550.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
مسؤول بوزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة سبوتنيك: نجوت من محاولة اغتيال
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قال فيتالي كيسيليف المسؤول بوزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إنه نجا من محاولة قتل.
لوغانسك- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لوكالة سبوتنيك، قال كيسيليف: "في نهاية شهر مايو من
هذا العام، كانت هناك محاولة لاغتيالي، وحتى الآن ، لم نكشف عن هذا الظرف وما حدث فيه"، مؤكدا: "يجري الآن متابعة البحث وإجراءات التحقيق".
وحدد المسؤول في وزارة الداخلية بجمهورية لوغانيسك الشعبية
، مكان تعرضه لمحاولة الاغتيال، قائلا إنها وقعت في وسط لوغانسك، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل أخرى.
وشدد كيسيليف على أن كييف تعتمد على نطاق واسع على "الأساليب الإرهابية للحرب" ، مشيرا إلى أنه جرت محاولات لقتل رؤساء بلديات ميليتوبول وماريوبول وزابوريزهزهيا وليسيتشانسك.
ووفقًا له يتم استهداف قادة "الربيع الروسي" وتعتزم كييف استخدام "جميع الأساليب" لـ "القضاء" على من لديهم آراء وطموحات سياسية معينة.
وقال: "كانت محاولة الاغتيال التي وقعت بسبب قناعاتي السياسية، لأننا جميعًا نقول الحقيقة بشأن جرائم القوات المسلحة لأوكرانيا على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فضلاً عن الاستفزازات التي تنفذ عمليات على أراضي الاتحاد الروسي".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير من العام الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبية (DPR و LPR) المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية.