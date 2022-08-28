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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220828/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066918516.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T04:24+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:24 GMT 28.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:24 GMT 28.08.2022
سلطات منطقة زابوروجيه تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث في المحطة النووية
04:22 GMT
04:10 GMT 28.08.2022
"لا ينبغي أن نرسل دولارا واحدا"..دعوات أمريكية لوقف المساعدات لأوكرانيا
03:49 GMT 28.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط
03:11 GMT
03:48 GMT 28.08.2022
روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية
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