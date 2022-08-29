https://sputnikarabic.ae/20220829/البرلمان-العربي-يعلق-على-تطورات-الأحداث-في-العراق-1067007760.html
البرلمان العربي يعلق على تطورات الأحداث في العراق
البرلمان العربي يعلق على تطورات الأحداث في العراق
علّق البرلمان العربي على ما يشهده العراق من أحداث، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:49+0000
2022-08-29T18:49+0000
2022-08-29T18:49+0000
العالم العربي
العراق
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جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، طالب فيه البرلمان العربي جميع الأطراف السياسية في العراق وقف التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار.وشدد البرلمان العربي على ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد ووقف العنف حقنا للدماء العراقية.ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية فى ظل الظروف الحرجة التي تشهدها البلاد.وشدد على ضرورة وضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار بعيدا عن أي مصالح ضيقة، مشيرا إلى أن أمن العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.وأعلنت الحكومة العراقية "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتبارا من الـ 7 من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر"، وذلك عقب اقتحام عشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قوات الأمن العراقية أثناء دخولها القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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العالم العربي, العراق
البرلمان العربي يعلق على تطورات الأحداث في العراق
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علّق البرلمان العربي على ما يشهده العراق من أحداث، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية.
جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، طالب فيه البرلمان العربي جميع الأطراف السياسية في العراق وقف التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد
ووقف العنف حقنا للدماء العراقية.
وأكد أن الحفاظ على العراق وشعبه يمكن أن يكون عبر الحوار البناء والحفاظ على المسار السلمي، وفقا للدستور العراقي.
ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية فى ظل الظروف الحرجة التي تشهدها البلاد.
وشدد على ضرورة وضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار بعيدا عن أي مصالح ضيقة، مشيرا إلى أن أمن العراق
هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.
وأعلنت الحكومة العراقية "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتبارا من الـ 7 من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر"، وذلك عقب اقتحام عشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد.
وجاء الاقتحام بعد وقت قصير من إعلان الصدر اعتزال السياسة، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قوات الأمن العراقية أثناء دخولها القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين
.
وأعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.