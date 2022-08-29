https://sputnikarabic.ae/20220829/بعد-تلويحه-بـ-قوة-لا-يستهان-بها-ما-هي-قدرات-الجيش-الإثيوبي-في-2022-1066995585.html

بعد تلويحه بـ "قوة لا يستهان بها"... ما هي قدرات الجيش الإثيوبي في 2022؟

بعد تلويحه بـ "قوة لا يستهان بها"... ما هي قدرات الجيش الإثيوبي في 2022؟

يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 65 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويأتي في المرتبة رقم 6 بين أقوى الجيوش الأفريقية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:41+0000

2022-08-29T15:41+0000

2022-08-29T15:41+0000

رصد عسكري

أخبار إثيوبيا

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ويصل عدد سكان إثيوبيا إلى نحو 110 ملايين نسمة ولديه قوة عسكرية تضم 150 ألف جندي جميعهم قوات عاملة، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصاءات 2022.وتصنف القوات الجوية الإثيوبية في المرتبة رقم 69 عالميا وتضم 90 طائرة حربية، بينها 23 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب و32 مروحية بينها 7 مروحيات هجومية.ويمتلك الجيش الإثيوبي قوة برية تضم 340 دبابة و110 مدرعة و67 مدفعا ذاتي الحركة و470 مدفعا ميدانيا و183 راجمة صواريخ.وأصدرت وزارة الدفاع الإثيوبية، اليوم الاثنين، بيانا، قالت فيها إن الجيش الإثيوبي يمتلك قوة لا يستهان بها، مؤكدة قدرته على صد "العدو" وحماية سيادة البلاد.ووصف البيان قوات الجيش الإثيوبي بأنها "قوة انتصار، تتحدى التضاريس الوعرة والظروف الجوية في أي مكان وزمان، وتؤدي واجبها على أكمل وجه".

https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الإثيوبي-يؤكد-أن-قواته-لا-يستهان-بها-ويمكنها-حماية-البلاد-1066972349.html

https://sputnikarabic.ae/20220827/حكومة-إثيوبيا-جبهة-تيغراي-أغلقت-كل-خيارات-السلام-وتتجه-نحو-أمهرة-وعفر-لتنفيذ-عمليات-وحشية-1066899241.html

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