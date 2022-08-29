https://sputnikarabic.ae/20220829/وصول-القوات-الأجنبية-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-إلى-المنطقة-العسكرية-الشرقية-1066954022.html
وصول القوات الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" إلى المنطقة العسكرية الشرقية
وصول القوات الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" إلى المنطقة العسكرية الشرقية
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022 " الاستراتيجية وصلت إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T05:21+0000
2022-08-29T05:21+0000
2022-08-29T05:26+0000
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة: "وصلت الوحدات العسكرية الأجنبية التي تشارك في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022 " إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي في إقليم بريمورسك وبدأت في إعداد وتلقي المعدات والأسلحة. ويدرس الأفراد أيضا التضاريس والظروف المناخية التي يتعين عليهم القيام فيها أداء مهام تدريبية مشتركة".ومن القوات الروسية في "فوستوك" ستحضر القيادة العسكرية ووكالات التحكم والقوات من المنطقة العسكرية الشرقية، وجزء من القوات المحمولة جوا وطيران النقل بعيد المدى والعسكري. ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في سبعة ميادين تدريب ، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان. في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
https://sputnikarabic.ae/20220828/بمشاركة-أكثر-من-50-ألف-عسكري-الدفاع-الروسية-تعلن-موعد-مناورات-فوستوك-2022-الاستراتيجية-1066951598.html
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رصد عسكري
وصول القوات الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" إلى المنطقة العسكرية الشرقية
05:21 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022 " الاستراتيجية وصلت إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي في المنطقة العسكرية الشرقية (VVO).
وأضافت الوزارة: "وصلت الوحدات العسكرية الأجنبية التي تشارك في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022 " إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي في إقليم بريمورسك وبدأت في إعداد وتلقي المعدات والأسلحة. ويدرس الأفراد أيضا التضاريس والظروف المناخية التي يتعين عليهم القيام فيها أداء مهام تدريبية مشتركة".
كجزء من مجموعات قوات التحالف، سيتم تنفيذ إجراءات مشتركة من قبل مجموعات عملياتية لهيئات القيادة والتحكم والوحدات العسكرية والمراقبين من منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" والدول الشريكة الأخرى، بما في ذلك أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، لاوس، منغوليا، نيكاراغوا، سوريا وطاجيكستان.
ومن القوات الروسية في "فوستوك" ستحضر القيادة العسكرية ووكالات التحكم والقوات من المنطقة العسكرية الشرقية، وجزء من القوات المحمولة جوا وطيران النقل بعيد المدى والعسكري.
ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في سبعة ميادين تدريب ، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.