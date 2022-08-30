https://sputnikarabic.ae/20220830/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تستثني-موظفي-الكهرباء-من-حظر-التجوال-1067026719.html
قيادة العمليات المشتركة العراقية تستثني موظفي الكهرباء من حظر التجوال
قيادة العمليات المشتركة العراقية تستثني موظفي الكهرباء من حظر التجوال
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنها سمحت لموظفي وزارة الكهرباء بالتجوال ليلا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:51+0000
2022-08-30T09:51+0000
2022-08-30T09:51+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067006168_0:161:3073:1889_1920x0_80_0_0_e53eb13c71e66eace7bd8593b82e70e6.jpg
ووفقا لبيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقية، فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، السماح لموظفي وزارة الكهرباء بالتجوال.وقال البيان: "تقرر السماح لموظفي وزارة الكهرباء بالتجوال خلال أوقات حظر التجوال"، معللة قرارها بأنه "جاء بهدف السماح لهم من ممارسة أعمالهم".وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-يشهد-حدثا-لأول-مرة-منذ-مقتل-صدام-حسين-صور-1067019342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067006168_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_28ef4218dc451f049ecca4c4615e55a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
قيادة العمليات المشتركة العراقية تستثني موظفي الكهرباء من حظر التجوال
تابعنا عبر
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنها سمحت لموظفي وزارة الكهرباء بالتجوال ليلا.
ووفقا لبيان
لها نشرته وكالة الأنباء العراقية، فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، السماح لموظفي وزارة الكهرباء بالتجوال.
وقال البيان: "تقرر السماح لموظفي
وزارة الكهرباء بالتجوال خلال أوقات حظر التجوال"، معللة قرارها بأنه "جاء بهدف السماح لهم من ممارسة أعمالهم".
وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة
الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.