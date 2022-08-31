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https://sputnikarabic.ae/20220831/حكومة-جنوب-السودان-دعمنا-لإثيوبيا-لا-يتغير--1067110618.html
حكومة جنوب السودان: دعمنا لإثيوبيا لا يتغير
حكومة جنوب السودان: دعمنا لإثيوبيا لا يتغير
أكدت حكومة جنوب السودان أن جوبا تدعم كل ما تتخذه إثيوبيا من إجراءات لحماية نظامها الدستوري. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:46+0000
2022-08-31T16:46+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وجددت جنوب السودان دعمها للحكومة الإثيوبية، حسبما ذكرت إذاعة "فانا" الرسمية الإثيوبية، اليوم الأربعاء.جاء ذلك عقب لقاء بين كل من تابان دينق، نائب الرئيس (رئيس كتلة البنية التحتية) وتوت جاتلواك، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، مع وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي.وأجرى الجانبان مباحثات حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما ركزا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت السفارة الإثيوبية في جوبا.كما تبادل الجانبان قضايا السلام والأمن في المنطقة وأكدا على ضرورة التعاون بينهما في العديد من المجالات خاصة مجالات البنية التحتية.واتفق الجانبان على تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في مجال النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.وعقب اللقاء أكد المسؤولون في جنوب السودان ثبات موقف بلادهم الداعم لإثيوبيا في أي موقف.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الحكومة-الإثيوبية-تؤكد-استعدادها-لمحادثات-سلام-مع-تيغراي-بقيادة-الاتحاد-الأفريقي-1066621486.html
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العالم, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار إثيوبيا

حكومة جنوب السودان: دعمنا لإثيوبيا لا يتغير

16:46 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أكدت حكومة جنوب السودان أن جوبا تدعم كل ما تتخذه إثيوبيا من إجراءات لحماية نظامها الدستوري.
وجددت جنوب السودان دعمها للحكومة الإثيوبية، حسبما ذكرت إذاعة "فانا" الرسمية الإثيوبية، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك عقب لقاء بين كل من تابان دينق، نائب الرئيس (رئيس كتلة البنية التحتية) وتوت جاتلواك، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، مع وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي.
وأجرى الجانبان مباحثات حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما ركزا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت السفارة الإثيوبية في جوبا.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
الحكومة الإثيوبية تؤكد استعدادها لمحادثات سلام مع تيغراي بقيادة الاتحاد الأفريقي
19 أغسطس, 13:45 GMT
كما تبادل الجانبان قضايا السلام والأمن في المنطقة وأكدا على ضرورة التعاون بينهما في العديد من المجالات خاصة مجالات البنية التحتية.
واتفق الجانبان على تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في مجال النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.
وعقب اللقاء أكد المسؤولون في جنوب السودان ثبات موقف بلادهم الداعم لإثيوبيا في أي موقف.
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