https://sputnikarabic.ae/20220831/مجلس-النواب-العراقي-يعلن-الحداد-لمدة-3-أيام-على-أرواح-قتلى-أعمال-العنف-الأخيرة-1067096115.html
مجلس النواب العراقي يعلن الحداد لمدة 3 أيام على أرواح قتلى أعمال العنف الأخيرة
مجلس النواب العراقي يعلن الحداد لمدة 3 أيام على أرواح قتلى أعمال العنف الأخيرة
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن "إعلان الحداد في مجلس النواب 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:03+0000
2022-08-31T13:03+0000
2022-08-31T13:03+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقال الحلبوسي، في بيان له، إنه "بناءً على طلب النواب، تم إعلان الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".ودعا الحلبوسي خلال البيان "رئيس مجلس الوزراء إلى إعلان الحداد العام في البلاد"، حسب وكالة الأنباء العراقية -واع.وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي. وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220831/زعيم-تحالف-الفتح-العراقي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-إعلان-الصمت-السياسي-والإعلامي-1067093795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
مجلس النواب العراقي يعلن الحداد لمدة 3 أيام على أرواح قتلى أعمال العنف الأخيرة
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن "إعلان الحداد في مجلس النواب 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها".
وقال الحلبوسي، في بيان له، إنه "بناءً على طلب النواب، تم إعلان الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".
ودعا الحلبوسي خلال البيان "رئيس مجلس الوزراء إلى إعلان الحداد العام في البلاد"، حسب وكالة
الأنباء العراقية -واع.
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا
، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي. وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار
، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.