https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-طائرة-النقل-العسكري-الصينية-العملاقة-واي-20-1067083618.html

معلومات عن طائرة النقل العسكري الصينية العملاقة "واي-20"

معلومات عن طائرة النقل العسكري الصينية العملاقة "واي-20"

شاركت نسخة جديدة من طائرات النقل العسكري الصينية "واي - 20" في عرض جوي شمال شرقي البلاد، قبل أيام، وهي طائرة عملاقة طورتها الصين محليا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T10:10+0000

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2022-08-31T10:13+0000

رصد عسكري

الصين

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وستؤدي الطائرة الجديدة المخصصة لتزويد المقاتلات والقاذفات بالوقود في الجو، دورا مهما في زيادة مدى القاذفات ومنح المقاتلات قدرة على مواصلة القتال دون الهبوط على الأرض للتزود بالوقود، حسبما تقول صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأعلن الجيش الصيني نهاية الشهر الماضي، أن النسخة الجديدة التي تحمل اسم كودي هو "واي - 20 يو" أصبحت جاهزة للمشاركة في المهام العسكرية، وأنها تشارك في تدريبات الاستعداد القتالي مع باقي طائرات الجيش، حسبما ذكر موقع "جانز" الأمريكي، في تقرير آخر.ويرصد تقرير نشره موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي معلومات عن الطائرة التي طورتها الصين محليا ودخلت الخدمة في 2016:ويقول موقع "تشاينا ميليتري" في النسخة الإنجليزية، إن الطائرة "واي - 20" من المقرر أن تشارك لأول مرة في استعراض جوي في أوروبا بعدما قامت بعدة رحلات عالمية شملت العديد من القارات.ولفت الموقع في تقرير، الاثنين الماضي، أن الطائرة "واي - 20" تصنف بأنها طائرة نقل عسكري بعيدة المدى بحمولة ضخمة وأن النسخة الخاصة بالتزود بالوقود منها تمثل أهمية كبيرة للقوات الجوية الصينية.ما هي قدرات القوات الجوية الصينية؟تمتلك القوات الجوية الصينية 3 آلاف و285 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الثالثة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشير إلى أن عدد طائرات النقل العسكري التي تملكها الصين هو 286 طائرة إضافة إلى 3 طائرات تزود بالوقود.

https://sputnikarabic.ae/20220801/معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-بعد-تحذيرات-من-اعتراضها-لطائرة-بيلوسي-1065858867.html

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