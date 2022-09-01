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https://sputnikarabic.ae/20220901/-إعلام-ممثل-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعلن-تأخر-وصول-البعثة-إلى-زابوروجيه-3-ساعات-1067131018.html
إعلام: ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن تأخر وصول البعثة إلى زابوروجيه 3 ساعات
إعلام: ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن تأخر وصول البعثة إلى زابوروجيه 3 ساعات
أعلن ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن تأخر وصول بعثة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لثلاث ساعات، حسبما ذكرت... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:00+0000
2022-09-01T10:00+0000
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وأفادت الوكالة: "تأجلت مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية لمدة ثلاث ساعات على الجانب الخاضع للسيطرة الأوكرانية من خط المواجهة".وقال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، في وقت سابق إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت عند نقطة التفتيش في نوفوالكساندريفكا.من جتنبه قال يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن قسما من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود الآن في المنطقة "الرمادية" عند نقطة التفتيش.وأكدت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان أنه "على الرغم من محاولة كييف عرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، فإن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال البعثة وضمان السلامة الكاملة لهم".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس/آذار تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220829/بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-برئاسة-غروسي-في-طريقها-إلى-زابوروجيه-1066955731.html
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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

إعلام: ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن تأخر وصول البعثة إلى زابوروجيه 3 ساعات

10:00 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه، أوكرانيا 31 أغسطس 2022
وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه، أوكرانيا 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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أعلن ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن تأخر وصول بعثة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لثلاث ساعات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأفادت الوكالة: "تأجلت مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية لمدة ثلاث ساعات على الجانب الخاضع للسيطرة الأوكرانية من خط المواجهة".
وقال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، في وقت سابق إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت عند نقطة التفتيش في نوفوالكساندريفكا.
من جتنبه قال يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن قسما من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود الآن في المنطقة "الرمادية" عند نقطة التفتيش.
وأكدت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان أنه "على الرغم من محاولة كييف عرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، فإن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال البعثة وضمان السلامة الكاملة لهم".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي في طريقها إلى زابوروجيه
29 أغسطس, 08:43 GMT
محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس/آذار تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
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