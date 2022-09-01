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https://sputnikarabic.ae/20220901/القضاء-العراقي-يرفع-جلسة-دعاوى-حل-البرلمان-ويحدد-الأربعاء-المقبل-موعدا-لإصدار-القرار-1067139003.html
القضاء العراقي يرفع جلسة دعاوى حل البرلمان ويحدد الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار
القضاء العراقي يرفع جلسة دعاوى حل البرلمان ويحدد الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار
رفعت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، جلستها في دعاوى حل البرلمان، محددة الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:49+0000
2022-09-01T11:58+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر قضائي، قوله إن "المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعوى حل البرلمان، وحددت الأربعاء القادم موعداً لإصدار القرار".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الرئيس-العراقي-يندد-بالصدامات-المسلحة-في-البلاد-ويؤكد-ضرورة-فرض-الأمن-والاستقرار-1067132128.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

القضاء العراقي يرفع جلسة دعاوى حل البرلمان ويحدد الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار

11:49 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 01.09.2022)
© AFP 2022 / SABAH ARARمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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رفعت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، جلستها في دعاوى حل البرلمان، محددة الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر قضائي، قوله إن "المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعوى حل البرلمان، وحددت الأربعاء القادم موعداً لإصدار القرار".
الرئيس العراقي، برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
الرئيس العراقي يندد بالصدامات المسلحة في البلاد ويؤكد ضرورة فرض الأمن والاستقرار
10:19 GMT
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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