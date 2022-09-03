https://sputnikarabic.ae/20220903/السودان-استقرار-جميع-القطاعات-على-النيل-بالقرب-من-مناسيب-الفيضان-1067235521.html

السودان.. استقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان

السودان.. استقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان

كشف التقرير اليومي للجنة الفيضان السودانية، اليوم السبت، عن استقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T15:16+0000

2022-09-03T15:16+0000

2022-09-03T15:16+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067001669_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_ef86b35e086ee27e295bb85787c2b988.jpg

ونقلت وكالة السودان للأنباء، مساء اليوم السبت، عن اللجنة، تأكيدها أن الخرطوم بلغت مستوى الفيضان، حيث سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 503 ملايين متر مكعب، وهو منسوب أقل من العام الماضي بــ 52 مليون متر مكعب.وسجل منسوب نهر عطبرة 256 مليون متر مكعب، وهو منسوب أعلى من العام الماضي بـ16 مليون متر مكعب، في وقت سجل منسوب النيل الأبيض "ملكال" 170 مليون متر مكعب في اليوم.وشددت اللجنة السودانية في تقريرها اليومي أنه على المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال العاصمة الخرطوم، حتى دنقلا ونهري عطبرة والدندر، اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.وكان المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، قد ذكر في بيان، أول أمس الخميس، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مصرع 104 أشخاص وإصابة 96 آخرين وتدمير كلي لـ 32798 منزلاً وانهيار جزئي لـ 44836 منزلاً".وأوضح الدفاع المدني السوداني، أن "هذه الإحصائيات تراكمية منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الخميس".وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد ذكر في بيان منتصف الشهر الماضي، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ مايو/ أيار، في السودان، شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد.وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.ويشهد السودان سنوياً، بين يونيو/حزيران، وأكتوبر/ تشرين الأول، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.

https://sputnikarabic.ae/20220901/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-104-قتلى-و96-مصابا-1067141391.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم