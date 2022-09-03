https://sputnikarabic.ae/20220903/برلمانيون-ليبيون-تعيين-المبعوث-الأممي-الجديد-لليبيا-لا-يشكل-أي-فارق-الشارع-فقد-الثقة-في-الجميع-1067236360.html

برلمانيون ليبيون: تعيين المبعوث الأممي الجديد لليبيا لا يشكل أي فارق… الشارع فقد الثقة في الجميع

برلمانيون ليبيون: تعيين المبعوث الأممي الجديد لليبيا لا يشكل أي فارق… الشارع فقد الثقة في الجميع

مبعوث أممي ثامن إلى ليبيا التي تشهد توترات سياسية وأمنية منذ العام 2011، ولم يتمكن كل من سبقوه إلى حل الأزمة التي دخلت مرحلة أكثر تعقيدا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T15:32+0000

2022-09-03T15:32+0000

2022-09-03T15:32+0000

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بعد 9 أشهر من شغور المنصب، حسمت الأمم المتحدة منصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميا تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا.الطريق أمام باثيلي لا يختلف كثيرا عمن سبقوه، فتعقيد الأزمة وتعدد أطرافها يجعل مهمته صعبة، ويواجه المبعوث الجديد العديد من الملفات على رأسها، ملف تسليم السلطة الذي يرفضه الدبيبة، وملف الانتخابات، وكذلك فيما يتعلق بالجانب الأمني وسحب سلاح الميليشيات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.الملفات الأربعة تمثل مفاتيح الحل في ليبيا، لكن المؤشرات الحالية لا تبشر بنتائج إيجابية في هذا المسار، حيث يؤكد برلمانيون أن المبعوث الجديد يمكن أن يستمر في إدارة المشهد وفق التباينات الحاصلة داخل مجلس الأمن.من ناحيته قال البرلماني الليبي محمد العباني، إن مجلس الأمن الذي أسقط النظام في ليبيا وفرض العقوبات، كان يجب عليه حسم الملف الليبي منذ فترة حال ما إن كان يريد حلها، لكنه يدير الأزمة دون حلها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المبعوث الجديد يمكنه الاستمرار في إدارة الأزمة دون حلها، طبقا للمواقف الدولية.ويرى أن حل المليشيات لن يتأتى إلا عبر إعادة السلاح لمخازن الجيش، لكن الإرادة الدولية ليست جادة في هذا الاتجاه.وشدد على أن الأزمة في ليبيا تتمثل في الجانب الأمني والصراع على السلطة من أجل الثروة، لكن البعثة الأممية تركز على الجانب السياسي دون الانتباه للجانب الأمني.من ناحيته قال محمد الأسمر الباحث الليبي، إن تعيين المبعوث السنغالي لا يختلف كثيرا عن سابقيه سوى بتحقيق رغبات البعض بتولي رئاسة البعثة شخصية من أفريقيا.ولفت إلى أن الضوابط المقننة بقرارات هي ملزمة للبعثة ومجلس الأمن، لكنها لم يتم إنفاذها أو متابعتها، ومنها القرارين 2570، 2571، بشأن وجوب الحفاظ على المسار السياسي كوجهة واحدة للاستقرار، وإنفاذ عقوبات عاجلة لمن يعرقلون المسار، لكنها لم تنفذ حتى اليوم.وبحسب الأسمر أن جميع الملتقيات التي جرت في أوقات سابقة وانبثق عنها بعض الخطوات الإيجابية لم تكتمل بسبب عدم تنفيذ ما يتفق عليه.وشدد على أن حل الأزمة الليبية غير ممكن دون التزام الأمم المتحدة بالقرارات التي اتخذت على مدار السنوات الماضية.واتفق أن المشهد يشير إلى استمرار إدارة الأزمة بآليات جديدة تختلف من حقبة لأخرى.ويرى أن انتماء المبعوث الجديد لأفريقيا لا يعني سوى دلالة معنوية للاتحاد الأفريقي، غير مؤثر على مستوى حل الأزمة التي تحتاج لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا، وفي مقدمتها اتفاق 23 أكتوبر 2020 في جنيف بين لجنة "5+5" الذي أسس لحل الإشكال الأمني.فيما قال عضو المجلس الأعلى لدولة بليبيا محمد معزب، إن الشارع الليبي فقد الثقة في الأمم المتحدة والدول المعنية والساسة المحليين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشعب الليبي غايته استقرار الأوضاع الأمنية وتحسين الظروف المعيشية.ورحبت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا للبلاد خلفا للسلوفاكي يان كوبيتش، كما رحب المجلس الرئاسي بتعيين باثيلي المجلس، وقال في بيان اليوم السبت: "رحب المجلس الرئاسي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش".وأشاد المجلس الرئاسي بخبرة الدبلوماسي السنغالي وإطلاعه على الملف الليبي، مثنياً على "الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا".وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.يشار إلى أن باثيلي هو دبلوماسي سنغالي وُلد عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في عام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا.

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