https://sputnikarabic.ae/20220903/بيسكوف-رئيس-الوزراء-المجري-يزور-موسكو-لتوديع-غورباتشوف-ولا-خطط-لعقد-لقاء-له-مع-بوتين-1067220053.html

بيسكوف: رئيس الوزراء المجري يزور موسكو لتوديع غورباتشوف ولا خطط لعقد لقاء له مع بوتين

بيسكوف: رئيس الوزراء المجري يزور موسكو لتوديع غورباتشوف ولا خطط لعقد لقاء له مع بوتين

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سوف يزور موسكو لتوديع غورباتشوف، لافتا إلى عدم وجود خطط للقاء له مع الرئيس... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T08:46+0000

2022-09-03T08:46+0000

2022-09-03T08:46+0000

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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات له لوكالة "سبوتنيك"، أوضح بيسكوف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيحضر فقط مراسم وداع الزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، ولا يخطط لعقد اجتماعات مع بوتين.وقال: "لا، على حد علمنا، فإنه يسافر فقط لتقديم احترامه الأخير لغورباتشوف، ولم تكن هناك طلبات لعقد اجتماعات".وتوفي غورباتشوف يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا في موسكو بعد مرض طويل وخطير، وفقًا للمستشفى المركزي، وسيدفن في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو بعد مراسم وداع عامة اليوم السبت.

https://sputnikarabic.ae/20220831/بوتين-غورباتشوف-كان-له-تأثير-كبير-على-مجرى-الأحداث-التاريخية-في-العالم-1067084948.html

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