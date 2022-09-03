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https://sputnikarabic.ae/20220903/بيسكوف-رئيس-الوزراء-المجري-يزور-موسكو-لتوديع-غورباتشوف-ولا-خطط-لعقد-لقاء-له-مع-بوتين-1067220053.html
بيسكوف: رئيس الوزراء المجري يزور موسكو لتوديع غورباتشوف ولا خطط لعقد لقاء له مع بوتين
بيسكوف: رئيس الوزراء المجري يزور موسكو لتوديع غورباتشوف ولا خطط لعقد لقاء له مع بوتين
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سوف يزور موسكو لتوديع غورباتشوف، لافتا إلى عدم وجود خطط للقاء له مع الرئيس... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T08:46+0000
2022-09-03T08:46+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات له لوكالة "سبوتنيك"، أوضح بيسكوف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيحضر فقط مراسم وداع الزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، ولا يخطط لعقد اجتماعات مع بوتين.وقال: "لا، على حد علمنا، فإنه يسافر فقط لتقديم احترامه الأخير لغورباتشوف، ولم تكن هناك طلبات لعقد اجتماعات".وتوفي غورباتشوف يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا في موسكو بعد مرض طويل وخطير، وفقًا للمستشفى المركزي، وسيدفن في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو بعد مراسم وداع عامة اليوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20220831/بوتين-غورباتشوف-كان-له-تأثير-كبير-على-مجرى-الأحداث-التاريخية-في-العالم-1067084948.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار المجر
أخبار روسيا اليوم, أخبار المجر

بيسكوف: رئيس الوزراء المجري يزور موسكو لتوديع غورباتشوف ولا خطط لعقد لقاء له مع بوتين

08:46 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سوف يزور موسكو لتوديع غورباتشوف، لافتا إلى عدم وجود خطط للقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات له لوكالة "سبوتنيك"، أوضح بيسكوف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيحضر فقط مراسم وداع الزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، ولا يخطط لعقد اجتماعات مع بوتين.
ميخائيل غورباتشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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وقال: "لا، على حد علمنا، فإنه يسافر فقط لتقديم احترامه الأخير لغورباتشوف، ولم تكن هناك طلبات لعقد اجتماعات".

وكان بوتين قد ودع الزعيم السوفيتي الراحل يوم الخميس، وذلك لعدم تمكنه من حضور مراسم الوداع العام اليوم السبت بسبب جدول أعماله المزدحم.

وتوفي غورباتشوف يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا في موسكو بعد مرض طويل وخطير، وفقًا للمستشفى المركزي، وسيدفن في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو بعد مراسم وداع عامة اليوم السبت.
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