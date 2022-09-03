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https://sputnikarabic.ae/20220903/مراسل-سبوتنيك-تصاعد-ألسنة-اللهب-في-قاعدة-أمريكية-سرقي-سورية-1067240938.html
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب في قاعدة أمريكية شرقي سورية
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب في قاعدة أمريكية شرقي سورية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت بتصاعد ألسنة اللهب جراء هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب في قاعدة أمريكية شرقي سورية

17:36 GMT 03.09.2022
© AP Photo / Spc. Zoe Garbarinoصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Spc. Zoe Garbarino
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت بتصاعد ألسنة اللهب جراء هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا.
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