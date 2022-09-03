https://sputnikarabic.ae/20220903/مراسل-سبوتنيك-تصاعد-ألسنة-اللهب-في-قاعدة-أمريكية-سرقي-سورية-1067240938.html
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب في قاعدة أمريكية شرقي سورية
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب في قاعدة أمريكية شرقي سورية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت بتصاعد ألسنة اللهب جراء هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T17:36+0000
2022-09-03T17:36+0000
2022-09-03T17:36+0000
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رصد عسكري
مراسل "سبوتنيك": تصاعد ألسنة اللهب في قاعدة أمريكية شرقي سورية
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت بتصاعد ألسنة اللهب جراء هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا.