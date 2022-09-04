https://sputnikarabic.ae/20220904/إسرائيل-نعارض-الصفقة-المحتملة-مع-إيران-بشدة-لأنها-لن-تمنعها-من-جعلها-قوة-نووية-1067274973.html

إسرائيل: نعارض الصفقة المحتملة مع إيران بشدة لأنها لن تمنعها من جعلها قوة نووية

إسرائيل: نعارض الصفقة المحتملة مع إيران بشدة لأنها لن تمنعها من جعلها قوة نووية

أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن "موقف إسرائيل بخصوص إيران والمفاوضات الجارية بشأن الصفقة النووية لم يتغير". 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T16:07+0000

2022-09-04T16:07+0000

2022-09-04T16:07+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال جلعاد أردان، في مقابلة مع i24NEWS: "لقد عارضنا خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، وما زلنا نعارض بشدة هذه الصفقة المحتملة مع إيران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة القديمة بشكل أساسي".وأكد أن "هذه الصفقة لن تمنع طهران من جعلها قوة نووية"، مشيرا إلى أنه مع "رفع القيود عن إيران، ستكون قادرة على تخصيب اليورانيوم دون أي قيود، واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، وهذا سيضفي شرعية على حصول إيران على أسلحة نووية".وانتقد جلعاد أردان، ما أسماه "جرأة إيران بعد أن طالب كبير الدبلوماسيين في البلاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط قضية ثلاثة مواقع غير معلنة، قائلا: "أعتقد أنه من الواضح أن إيران تريد فقط مواصلة خداعها النووي".وحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خسارة مصداقيتها تماما، وعدم قدرتها على العمل في المستقبل، في حال إغلاق هذا التحقيق دون أي تفسير، مؤكدا أنه بعد ذلك "لن يثق أحد أيا كان ما ستقوله".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تجري حملة مكثفة بهدف منع التوقيع على اتفاق نووي "خطير" بين إيران ودول غربية وكبرى.وقال لابيد، في مستهل جلسة الحكومة، وفق تغريدات لمتحدث الحكومة أوفير جندلمان: "نجري حملة مكثفة تسعى إلى منع التوقيع على اتفاق نووي خطير بين إيران والدول العظمى"، مضيفا أن "واشنطن أخذت التحفظات الإسرائيلية على نص الاتفاق النووي بالاعتبار".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت، أمس السبت، أن "الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار". وقال الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة "العربية"، إن "واشنطن تنسق مع حلفائها، ونصّر على التحقيق مع إيران في آثار اليورانيوم في منشآتها".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".وكانت طهران أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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