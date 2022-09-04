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https://sputnikarabic.ae/20220904/الجيش-الإيراني-يكشف-تفاصيل-اصطدام-المدمرة-جماران-بزورق-أمريكي-1067263172.html
الجيش الإيراني يكشف تفاصيل اصطدام المدمرة "جماران" بزورق أمريكي
الجيش الإيراني يكشف تفاصيل اصطدام المدمرة "جماران" بزورق أمريكي
كشف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، تفاصيل اصطدام المدمرة الإيرانية "جماران" بزورق أمريكي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:28+0000
2022-09-04T12:28+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه تم إبلاغ الأمريكيين عبر وسيط بأن سفنهم تقع في منطقة محددة وتحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية.وقال اللواء عبد الرحيم موسوي:وأكد القائد العام للجيش الإيراني أن القوة البحرية للجيش تتبنى مسؤولية حماية مصالح بلاده في المياه المفتوحة في باب المندب والبحر الأحمر، والمحيط الهندي وبحر عمان، وإبقاء الممرات الملاحية مفتوحة أمام ناقلات النفط.وشدد اللواء موسوي على أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك برامج تدريبية بهدف الاستعداد لمواجهة أي تهديد من قبل أعداء إيران، منها المناورة الكبيرة المشتركة للمسيرات خلال الأسبوعين الماضيين، فضلا عن مناورة برية أخرى، وبعد ذلك ستستمر المناورات.وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن الأمريكيين يتجاهلون أحيانا حقوق الأمم والحقوق الدولية بعدوانهم ونهجهم الاستيلائي، وهو ما دعا الحرس الثوري الإيراني إلى الاستيلاء منذ فترة على إحدى السفن الأمريكية ثم تركها في مكان آمن.وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى أن احتجاز السفينتين الأمريكيتين لا يفيد بلاده، منوها إلى أن إيران تقوم فقط بالأعمال الدولية والحقوقية للحفاظ على أمن السفن التي تمر عبر تلك المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/في-رسالة-تحذير-إلى-الأعداء-انطلاق-مناورة-الاقتدار-البحري-الإيرانية-1067247748.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار العالم الآن

الجيش الإيراني يكشف تفاصيل اصطدام المدمرة "جماران" بزورق أمريكي

12:28 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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كشف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، تفاصيل اصطدام المدمرة الإيرانية "جماران" بزورق أمريكي.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه تم إبلاغ الأمريكيين عبر وسيط بأن سفنهم تقع في منطقة محددة وتحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية.
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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أمس, 21:12 GMT
وقال اللواء عبد الرحيم موسوي:
نرى باستمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء البلاد على مدار الساعة وقوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها.
وأكد القائد العام للجيش الإيراني أن القوة البحرية للجيش تتبنى مسؤولية حماية مصالح بلاده في المياه المفتوحة في باب المندب والبحر الأحمر، والمحيط الهندي وبحر عمان، وإبقاء الممرات الملاحية مفتوحة أمام ناقلات النفط.
وشدد اللواء موسوي على أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك برامج تدريبية بهدف الاستعداد لمواجهة أي تهديد من قبل أعداء إيران، منها المناورة الكبيرة المشتركة للمسيرات خلال الأسبوعين الماضيين، فضلا عن مناورة برية أخرى، وبعد ذلك ستستمر المناورات.
وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن الأمريكيين يتجاهلون أحيانا حقوق الأمم والحقوق الدولية بعدوانهم ونهجهم الاستيلائي، وهو ما دعا الحرس الثوري الإيراني إلى الاستيلاء منذ فترة على إحدى السفن الأمريكية ثم تركها في مكان آمن.
وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى أن احتجاز السفينتين الأمريكيتين لا يفيد بلاده، منوها إلى أن إيران تقوم فقط بالأعمال الدولية والحقوقية للحفاظ على أمن السفن التي تمر عبر تلك المنطقة.
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